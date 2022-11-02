終止針對記者的犯罪不受懲罰現象國際日 又一年

法國/聯合國/終止針對記者的犯罪不受懲罰現象國際日

法國國際廣播電台的兩名記者吉斯萊恩-杜邦和克勞德-維爾龍在馬里北部的基達爾被暗殺9年後，法廣在內的法國對外視聽集團今年舉辦以他們名字命名的第九屆獎學金活動。這項獎學金的目的是將他們所捍衛的新聞價值傳遞給新一代的非洲專業人士。為了紀念他們，聯合國已宣布11月2日為 "結束針對記者犯罪的有罪不罰現象國際日"。

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法國國際廣播電台、法國電視24台和蒙特卡洛-杜阿利耶廣播今天舉行活動，為全世界的信息自由和信息專業人員的安全動員吶喊，並在屬下頻道和網絡提供特別日節目，控訴針對記者的犯罪行為的有罪不罰現象，並呼籲關註記者在室外的採訪工作條件。

法廣RFI組織了第九屆 "Ghislaine Dupont and Claude Verlon獎學金"活動，該獎學金向所有非洲法語國家的候選人開放*。這項獎學金每年得以培訓10名年輕的廣播記者和10名年輕的報道技術人員。 今年，培訓課程在塞內加爾達喀爾的RFI編輯部和曼登坎和富爾德的演播室舉辦，由RFI的培訓主管Rachel Locatelli和RFI記者兼外語編輯Muriel Pomponne負責。兩位獲獎者將受益於2023年上半年在巴黎舉辦的為期4周的培訓課程。

兩位獲獎者的報道可在11月2日星期三的 "Afrique soir "新聞版和11月3日星期四的 "Afrique matin "新聞版上刊出。這些報道也可以在rfi.fr上找到。另外，還有文章、視頻和幻燈片，專門介紹吉斯萊恩-杜邦和克勞德-維爾龍。

在rfi.fr網站上，法廣推出一篇關於記者報道環境惡化，記者遭受越來越多暴力和壓力的文章，指證新聞記者越來越成為專制政權的打壓目標。

據聯合國新聞說，終止針對記者的犯罪不受懲罰現象，是保障所有公民言論自由和信息獲取最緊迫的問題之一。2006至2020年間，1200多名記者因報道新聞和向公眾傳播信息而慘遭殺害。根據聯合國教科文組織遇害記者觀察站的數據，在每10起案件中，有9起案件的肇事者都未受到懲罰。有罪不罰會導致更多的殺戮，也往往是衝突惡化、法律和司法系統崩潰的徵兆。

殺害記者是媒體審查的最極端方式，除此之外，記者也頻繁遭受到其它類型的威脅，包括綁架、酷刑和其它類型的人身攻擊，以及騷擾，特別是網絡騷擾。針對記者的暴力威脅和攻擊會給媒體從業者營造恐懼的氛圍，進而阻礙所有公民自由傳播信息、意見和思想。女性記者尤其容易受到威脅和攻擊，特別是網絡威脅和攻擊。根據聯合國教科文組織發布的討論文件《不寒而慄：針對女記者的網絡暴力全球趨勢》，73%的受訪女記者表示她們曾受到過與工作相關的網絡威脅、恐嚇和侮辱。

據聯合國說，在許多情況下，針對記者的暴力威脅和攻擊並沒有得到妥善調查。這種有罪不罰的現象讓施害者更加肆無忌憚，也讓包括記者在內的社會各界感到恐懼。有罪不罰現象掩蓋了嚴重的侵犯人權行為，由此滋生的腐敗和犯罪行徑將損害整個社會，教科文組織對此深表擔憂。

就《聯合國關於記者安全和有罪不罰問題的行動計畫》十周年，聯合國新聞說，自計畫通過以來，記者安全問題在聯合國受到了更多的關注，這反映在日益增多的宣言、決議和其它規範性文本，以及聯合國秘書長發布的《人權行動呼籲》中。保護記者也是2030年可持續發展議程的一部分。《行動計畫》還幫助各國政府和民間社會建立國際聯盟，並切實地促成了變革，例如在至少50個國家建立了國家安全機制。

但是，聯合國承認，儘管取得了這些成就，我們仍然面臨著挑戰。針對記者犯罪不受懲罰現象的比例居高不下，新型威脅也以前所未見的方式增長。

聯合國大會2013年通過第A/RES/68/163號決議，將每年的11月2日定為“為終止針對記者犯罪不受懲罰現象國際日”。決議敦促各會員國採取明確的措施應對當前有罪不罰的風氣。之所以將此國際日選在這一天是為了紀念2013年11月2日在馬里慘遭暗殺的兩名法國國際廣播電台記者杜邦與維爾龍。

聯合國說，這一歷史性的的決議譴責了針對記者和媒體工作者的所有襲擊和暴力行為。決議也敦促各會員國全力以赴防止暴力侵害記者和媒體工作者的行為，確保追究責任，並將犯罪行為人繩之以法，確保受害者獲得適當補救。決議還促請各國推動建立一個有利於記者在獨立且無任何不當干擾地情況下開展工作的安全環境。