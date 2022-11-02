美國指控朝鮮正暗中向俄羅斯運送彈藥

美國/俄羅斯/烏克蘭

根據最新解密的情報，美國指控朝鮮秘密向俄羅斯提供大量炮彈，供其在對烏侵略戰爭中使用，並試圖通過讓人覺得這些彈藥被送往中東或北非國家來隱藏這些軍事物資的去向。美國官員認為，朝鮮暗中的武器交付，以及俄羅斯從伊朗獲得的攻擊性無人機和其他武器裝備，進一步證明，即使是俄軍擁有的常規火炮庫經過八個月的戰鬥後也在不斷減少。

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據美國有線電視新聞網（CNN）和其他媒體9月初報導，在美國情報界表示其認為俄羅斯正在從朝鮮購買數百萬枚火箭彈和炮彈用於烏克蘭戰場之後約兩個月，最近的情報表明，這些貨物正在運輸中。

美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比（John Kirby）在最新向CNN提供的一份聲明中表示：“9月，（朝鮮民主主義人民共和國）公開否認其打算向俄羅斯提供彈藥，然而，我們的信息表明，朝鮮民主主義人民共和國正在暗中為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供大量炮彈，同時混淆武器運輸的真正目的地，試圖使其看起來像是被送往中東或北非國家。”

CNN報導指，美國官員們沒有提供證據來支持這些新的指控。解密的情報也沒有提供關於相關的運輸活動中涉及了多少武器，或費用如何支付的細節。

但美國官員已經公開強調這一所謂的交易，證明俄羅斯正在努力維持必要的武器儲備以繼續對烏戰爭。約翰·柯比說：“我們將繼續監測（俄羅斯）是否收到這些貨物”。

約翰·柯比周三在向媒體提供這一信息時沒有回答關於朝鮮炮彈的運輸方式的提問。約翰·柯比說：“我們覺得我們有必要指出......我們掌握跡象表明，俄羅斯人正在向朝鮮提出要求，我們當時也公開表示，他們正在向朝鮮提出要求，可能購買炮彈。”

約翰·柯比告訴記者稱：“我們的信息表明，朝鮮正在暗中供應，但（我們）也在監測，看另一端是否真的收到”。

約翰·柯比談道：“我們在這裡說的不是幾十枚，而是大量的炮彈。這不僅是朝鮮願意繼續支持俄羅斯的程度的標誌，也是俄羅斯自身國防物品短缺和需求的標誌。”

與此同時，白宮方面表示，“沒有跡象表明有地對地導彈從伊朗轉移到俄羅斯”。美方此前一直在警告俄羅斯可能會向伊朗尋求這種彈道導彈。