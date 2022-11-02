美官員稱俄軍方領導層探討了在烏克蘭使用戰術核武器問題

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據《紐約時報》11月2日引述多名美國高級官員的話報導，俄羅斯軍方高級領導人最近進行了談話，討論俄方何時以及如何在烏克蘭使用戰術核武器，這促使美國和其盟友的擔憂加劇。

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報導指，俄羅斯總統普京沒有參加軍事領導人之間的探討，這些談話是在俄羅斯的核訛詐不斷加強和其在烏克蘭戰場受挫的背景下進行的。但是，俄羅斯高級軍事領導人討論使用戰術核武器的事實令拜登政府感到震驚，因為這表明俄羅斯的將軍們對他們在烏克蘭所遭受的失敗感到多麼沮喪，並表明普京使用核武器的隱晦威脅可能不只是說說而已。儘管如此，美國官員表示，他們沒有看到任何證據表明俄方正在將核武器轉移至潛在使用地或採取其他戰術措施為核打擊做準備。

有關這些談話的情報於10月中旬在美國政府內部流傳。美國官員不願描述俄軍方領導人考慮使用核武器的情況。然而，美國中情局局長伯恩斯(William J. Burns)此前曾表示，普京在烏克蘭取得勝利的“潛在絕望”以及戰場的挫折可能導致俄方使用核武器。美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比（John Kirby）拒絕對該報道的具體內容置評。

約翰·柯比說：“我們從一開始就非常明確，俄羅斯關於可能使用核武器的發言令人深感關切，我們認真對待這些評論，我們繼續儘可能地監測此事，我們沒有看到任何跡象表明俄羅斯正在為這種使用做準備”。據美國國防部估計，俄羅斯擁有多達2000件戰術核武器的庫存。戰術核武器是為了在戰場上用來壓倒常規部隊。

目前為止，沒有任何戰術核武器被用於實戰，但其可以通過多種方式使用，包括通過導彈或炮彈。與洲際彈道導彈所攜帶的彈頭相比，戰術核武器的當量較低，而且要在較短的距離內使用。

軍事專家指出，俄方如若使用核武器，這將是自二戰結束以來的首次核打擊，其會從根本上改變俄烏戰爭的形態。儘管由此造成的破壞將取決於許多因素，包括核武器的當量大小和風向，但即使是小規模的核爆炸也可能造成成千上萬人死亡，並使烏克蘭的部分地區無法居住。普京擁有是否使用戰術核武器的唯一權力，並會作出使用該武器的決定，而不管其將軍們的意見如何。

新的情報被披露時，莫斯科還在宣傳烏克蘭正計畫使用“臟彈”。俄羅斯國防部長紹伊古近來在與美國國防部長奧斯汀等國防長的通話中作出了這一指控。其遭到了烏克蘭方面的堅決否定和西方多國對俄方發布虛假消息試圖將局勢升級地譴責。雖然，局勢升級的風險仍然高得令人不安，但拜登政府官員和美國盟友也表示，西方多國防長和紹伊古在上月底進行的通話有助於緩解一些核緊張。據一些官員說，普京上周四發表講話，否認俄方正準備在烏克蘭使用核武器，進一步為局勢降溫。

“我們認為沒有這個必要。”普京說，“這樣做沒有任何意義，無論是政治上的，還是軍事上的”。自從俄羅斯在2月份入侵烏克蘭並遭受重大傷亡以來，普京等俄方高層多次暗示或公開威脅要使用核武器。一位歐洲官員表示，在盟國中，這次講話被視為普京煽動緊張局勢的常規模式的一部分。他以此觀察西方和俄羅斯公眾的反應，然後採取措施來平息局勢。

俄羅斯上周舉行了代號“雷霆-2022”的年度大規模戰略核力量演習，測試具有核能力的導彈。奧斯汀表示，美國官員並不認為這些演習是俄方對在烏克蘭使用戰術核武器的“某種掩護活動”。在華盛頓，拜登政府官員說，他們仍然不認為普京已經制定了使用戰術核武器或“臟彈”的計畫。

奧斯汀上周四在五角大樓告訴媒體稱：“我們沒有看到任何跡象表明普京已經作出使用臟彈的決定”。他說，即使談論使用核武器也是“危險的”。奧斯汀強調，美國政府“當然擔心出現升級”，因為自戰爭爆發以來，美方就一直在擔心這個問題。

奧斯汀說：“這將是70多年來第一次使用核武器，如果發生這種情況，我們從一開始就很明確，你們會看到國際社會作出非常重大的反應”。美國政府官員堅定地拒絕對反制措施加以描述，但拜登已經表示他沒有計畫用美國的核武器進行報復。奧斯汀指出：“我是就我們應該做什麼以及如何回應，向我的上司（總統）提出建議的人，所以我會確保他將採取可信的反應，在我們想要做的事情方面確實有效。”

報導提及，對普京來說，在烏克蘭使用較小當量的戰術核武器比下令發射洲際彈道導彈等戰略武器要複雜得多。轉移戰術核武器不是簡單的下達命令和讓人轉動發射導彈的鑰匙的問題。將會有一些實際步驟要求俄羅斯軍官準備好執行相關命令，包括如何減輕核爆炸區域內俄羅斯軍事人員的任何風險。曾擔任美國駐俄羅斯大使館武官的退役少將茲瓦克(Peter B. Zwack) 上周在受訪時說，“如果有來自克里姆林宮的命令，它（核爆炸）就不可能神奇地發生”。

報導指出，從戰爭一開始，美國情報機構就一直在尋找普京正在採取使用核武器的準備步驟的跡象，例如未宣布的核演習或俄羅斯戰略部隊進入戒備狀態。但美國官員說，監測這種步驟的預警系統並不完善，而且不能保證美國軍方或情報官員能夠提前向白宮發出多次警告。這就是有關俄軍事領導人討論使用戰術核武器的情報受美方如此關注的原因之一。

隨着高層的核討論，俄羅斯軍方正在權衡什麼可能促使莫斯科使用戰術武器。而俄軍方高級領導人之間關於使用核武器的任何額外的激烈討論是美國官員一直深為關切的事情——特別是如果俄羅斯在烏克蘭南部的軍隊出現崩潰。自9月初烏克蘭成功反攻以來，有關核武器使用的緊張局勢一直在穩步上升。

自那時起，普京採取步驟使衝突升級，包括進行所謂局部動員，進一步吞併烏克蘭領土，更直接地參與戰爭計畫，並批准了一項用巡航導彈和伊朗無人機攻擊和削弱烏克蘭民用基礎設施的行動。這些步驟並沒有改變戰場上的局勢，烏軍繼續在東北部和南部的戰線上向前推進。

儘管如此，其中一些升級的舉動，如俄軍向烏克蘭境內調遣更多的部隊，到明年初可能會對戰場產生更大的影響。美國官員們預計激烈的戰鬥將持續到下個月，但未來幾周更多的泥濘情況和更冷的天氣可能會迫使戰事暫停到明年年初。