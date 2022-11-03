斯托爾滕貝格到訪土耳其

芬蘭和瑞典入約進程

北約秘書長斯托爾滕貝格於11月4日訪問土耳其，就芬蘭和瑞典加入北約的進程進行會談。他表示：“考慮到與土耳其的夥伴關係方面取得了進展”，現在是歡迎瑞典和芬蘭成為北約成員國的時候了”。

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6月28日，土耳其、芬蘭、瑞典在馬德里簽署一份備忘錄，確認土耳其同意支持芬蘭和瑞典加入北約。前來參加北約峰會的土耳其總統埃爾多安與瑞典首相安德松、芬蘭總統尼尼斯托當天在馬德里舉行會晤，備忘錄由三國外長簽署。

土方安全關切在備忘錄中有所體現，即芬蘭和瑞典將不支持庫爾德工人黨、敘利亞庫爾德武裝“人民保護部隊”以及“居倫運動”。兩國還同意解除向土耳其出口國防設備的限制。

芬蘭、瑞典原本奉行軍事不結盟政策，但於今年5月正式申請加入北約。按照規程，北約必須在30個成員國“一致同意”前提下才能吸納新成員。土耳其先前向芬蘭、瑞典表明，除非兩國滿足土方的安全關切，否則兩國加入北約的申請將不會取得進展。三方隨後就此展開多輪磋商。

北約峰會主要議程包括芬蘭和瑞典加入北約事宜、向烏克蘭提供援助以及擴充北約快速反應部隊方案，峰會還將出台一份指導北約未來十年的新戰略構想。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）3日證實瑞典首相剋里斯特森（Ulf Kristersson）應邀將於 11 月 8 日訪問安卡拉”。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）曾表示，30個成員國駐北約大使7月5日在布魯塞爾簽署一份議定書。這份文件的簽署標誌着"每一個成員國的批准程序由此開始"。所有北約盟國必須經過國內議會表決程序，批准兩個申請國加入。