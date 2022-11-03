輝瑞將在美試驗新冠加流感2合1疫苗

2+1 新疫苗

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國的BioNTech3日表示，他們將進行新冠加流感的2合1疫苗試驗，可望替提高這兩種疾病疫苗的接種率鋪路。

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法新社報導，這兩家公司在聲明中表示，這款以mRNA為主的2合1候選疫苗將在美國進入第一期臨床試驗，志願參與者有180人。

輝瑞疫苗研發中心主管安德森（Annaliesa Anderson）表示：接種（2合1）“可以簡化對抗這兩種呼吸道病原體的免疫接種，可望提高對這兩種疾病的疫苗接種率。”

“即使現在有季節性流感疫苗，這種病毒仍在全世界猖獗，每年造成數以千計的人死亡和住院。”

輝瑞和其德國夥伴BioNTech合作開發一款最廣泛用來對抗新冠疫苗。

輝瑞對手莫德納（Moderna）和Novavax也已經開始測試新冠加流感的2合1疫苗。