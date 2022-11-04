中國和澳洲各自加大對所羅門群島的安全援助

所羅門群島/澳大利亞/中國

中澳兩國近日加大了對南太平洋島國-所羅門群島的魅力攻勢。中方11月4日向所羅門群島皇家警察部隊（RSIPF）捐贈至少兩輛水炮卡車、30輛摩托車和20輛汽車，以顯示對這一新晉安全合作夥伴的支持。澳方則於兩天前向所羅門群島警方贈送了13輛警用汽車和60支半自動步槍。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報導，所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）和中國駐所羅門群島大使李明周五在首都霍尼亞拉出席了捐贈儀式。中國向索羅門群島警方捐贈了兩輛水炮車、30輛摩托車和20輛SUV汽車。索加瓦雷表示，中方捐贈的物資將幫助所羅門群島警方維持當地和平，該國將於明年舉辦太平洋運動會，並於2024年舉行被推遲的大選。

索加瓦雷向在場的所羅門群島警員們表示：“我們必須為我們的人民服務，沒有恐懼或偏袒。我們國家的安全取決於你們”。李明說，中國捐贈的車輛是應索加瓦雷政府的要求而提供的，並將“進一步為所羅門群島的法律和秩序管理作出貢獻”。

此前，澳大利亞聯邦警察周三向索羅門群島警方贈送了60支半自動步槍和13輛警用車輛。所羅門群島年初與中國簽署了雙邊安全合作框架協議，並引發澳洲、美國和新西蘭等國對太平洋地區軍事化的關切。索加瓦雷上月訪問澳大利亞，並與總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）舉行了會談。索加瓦雷重申，不會允許所羅門群島被用於外國軍事設施或外國機構。

所羅門群島反對黨領袖韋爾（Matthew Wale）對來自澳洲的武器援助提出批評，並指“令人深感不安”。韋爾告訴法新社說：“很明顯，我們沒有外部威脅，那麼為什麼要引進這些大威力的槍支？或者說，我們是否又走上了軍事化的道路？”據悉，中國向所羅門群島警方捐贈的車輛價值約為170萬美元，而澳洲提供的武器和車輛則花費了不到一百萬美元。