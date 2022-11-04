德中首腦會晤 朔爾茨：俄羅斯若使用核武器將跨越紅線

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德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月4日到訪北京，並與中國國家主席習近平舉行了會談。在結束對華為期一天的正式訪問後，朔爾茨繼續接下來對越南和新加坡的訪問。

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中德首腦會談期間，習近平在開場白中提到：“今年恰逢中德建交50周年。50載歷程表明，只要秉持相互尊重、求同存異、交流互鑒、合作共贏原則，兩國關係的大方向就不會偏離，步子也會走得很穩。當前，國際形勢複雜多變，風險挑戰前所未有。中德作為有影響力的大國，在變局、亂局中更應該攜手合作，共克時艱，為世界和平與發展作出更多貢獻。”

朔爾茨說：“的確，我們現在聚在一起，正是在德中建交50周年之際，我們可以回首往事。我們也是在非常緊張的時候聚到一起的。特別是，我想強調俄羅斯對烏克蘭的戰爭，它給我們以規則為基礎的世界秩序帶來了許多問題。”

朔爾茨說：“我非常高興能夠來到這裡，我們可以相互交談，我清晰地記得我在擔任漢堡漢薩自由市長時我們的會談，以及我作為財政部長在這裡對北京的訪問。在這方面，很好的是，在我們彼此進行密集接觸，也通過視頻會議和電話進行接觸的很長一段時間後，我們現在可以非常具體和直接地彼此交談，以便能夠應對世界面臨的挑戰，也可以談論歐洲和中國的雙邊關係。”

朔爾茨說：“這是關於我們如何處理世界上的饑餓問題，以及我們如何能確保人為的氣候變化被阻止。我們必須確保世界人民不會因為許多國家的債務高築而受苦。在這方面，很好的是，我們將在這裡就所有我們想要和能夠相互討論的問題進行非常密集的交流，也涉及我們的雙邊關係和進一步發展經濟關係的可能性，當然還有我們追求不同視角的問題。這就是良好交流的目標，我非常高興今天在這裡能夠共同實現這一目標。”

據中國官媒新華社報導，習近平指出，你是中共二十大召開後首位來訪的歐洲領導人，這也是你就任以來首次訪華。相信訪問將增進雙方了解和互信，深化各領域務實合作，為下階段中德關係發展做好謀畫。他表示，中歐關係關乎全球格局穩定和亞歐大陸繁榮，值得雙方努力維護好、發展好。中方始終視歐洲為全面戰略夥伴，支持歐盟戰略自主，希望歐洲穩定繁榮，堅持中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。形勢越是複雜困難，中歐就越要堅持相互尊重、互利共贏、對話合作。

就俄烏局勢，習近平表示，中方支持德方、歐方為勸和促談發揮重要作用，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。當前形勢下，國際社會應該共同支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，呼籲有關各方保持理性和剋制，儘快開展直接接觸，為重啟談判創造條件；共同反對使用或威脅使用核武器，倡導核武器用不得、核戰爭打不得，防止亞歐大陸出現核危機。他並呼籲國際社會共同為危機地區的平民過冬紓困，改善人道主義狀況，防止出現更大規模人道主義危機。

朔爾茨當天在推特上寫道：“普京的戰爭正在挑戰全球和平秩序。在北京，我請習主席發揮他對俄羅斯的影響力。我們同意，原子威脅是極其危險的。使用這種武器將跨越一條紅線”。他補充說：“聯合國的所有成員都承諾維護普世人權和保護少數民族—包括中國。在這方面，我們國家之間存在着嚴重的分歧。對我來說，在這裡提出我們的堅定信念很重要。”

朔爾茨說：“與中國的經濟交流在最近一段時間變得更加困難。例如，這適用於市場准入和知識產權保護—我們貿易關係中的不平衡。我們必須在這裡再次實現更多的自由貿易”。他指出：“可靠性和信任—這兩種價值觀在德國和中國的文化中發揮着重要作用。同時，它們構成了外交關係和政治夥伴關係的基礎。我們親自會面並舉行會談是一件好事。”

據德國總理府介紹，“德國和中國希望在應對全球危機方面進行更密切的合作。總理在與習近平主席和李克強總理會談後強調了這一點”。德方表示，鑒於許多全球挑戰和危機，相互交談比以往更加重要。朔爾茨說：“普京的戰爭正在挑戰全球和平秩序。我在北京要求習主席發揮他對俄羅斯的影響力”。據朔爾茨介紹，兩人都同意，核威脅是極其危險的，使用核武器將跨越一條紅線。