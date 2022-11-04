德日舉行外長防長2+2會談 法日外長會談：加強各領域合作

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日本和德國11月3日在德國西部城市明斯特召開了第二次外長防長“2+2”會談。日方官員稱，面對中國和朝鮮不斷增加的軍事活動，日德兩國同意深化防務合作，還同意朝着簽署自衛隊和德軍相互融通物資和勞務等的《物資勞務相互提供協定》（ACSA），推進協調工作。此外，法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）4日與日本外務大臣林芳正亦在當地舉行了會談。

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日德首次外長防長“2+2”會談於去年4月在線上舉行，此次是第二次舉行。據共同社報導，林芳正和德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）周四以面對面方式出席，防衛大臣濱田靖一和德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）則以在線方式參會。

德國近年派遣護衛艦和軍機等赴日本及周邊國家參加聯合演習，以加深對印太地區的參與。報導指，今次德日2+2會談上，雙方共享了對朝鮮頻繁發射彈道導彈的嚴重關切，同意就核與導彈問題及被綁架日本人問題展開緊密合作。據日方官員介紹，與會的日德兩國外長和防長也確認，強烈反對任何以武力改變東海和南海現狀的單方面企圖。

日方官員還透露，兩國打算簽署《物資勞務相互提供協定》，並為此推進。據悉，日本已與美國、英國、法國、澳大利亞和印度等國締結了該協定。其允許日本自衛隊與締約國部隊能夠順利相互提供食品、燃料和彈藥等物資。

關於俄烏戰爭，會上確認將繼續對俄羅斯的強力制裁併援助烏克蘭。日德一致認為，俄羅斯的核恐嚇是國際社會無法容忍的威脅。林芳正強調：“不使用核武器的歷史不容輕視”。

此外，日法兩國外長周五在七國集團外長會議場邊舉行了會談。法國外長科隆納會後通過推特表示：“我表達了法國在面對朝鮮發射導彈時的支持。我們重申，我們希望深化我們的法日特殊夥伴關係”。

據日本外務省介紹，林芳正在會上提出，日方希望繼續與法國這個特殊的合作夥伴緊密合作，以應對俄羅斯對烏克蘭的侵略，並加強法治。科隆納表示，她非常重視與日本的關係，希望進一步加強日本和法國在各個領域的雙邊關係，包括在印太地區的合作。

日方指，兩位外長同意考慮在各個領域的具體合作，包括努力實現“自由開放的印度-太平洋”願景，以進一步深化日本和法國之間的合作。林芳正請求法國為歐盟早日取消對日本食品的進口措施提供合作。雙方還確認了七國集團團結一致支持烏克蘭和繼續制裁俄羅斯，以應對俄羅斯對烏克蘭的侵略的重要性。

據悉，日法外長就包括中國和朝鮮在內的地區事務交換了意見，並確認將繼續合作解決朝鮮問題，如核和導彈問題，包括其一系列彈道導彈的發射，以及被朝鮮綁架日本人問題。此外，雙方還討論了聯合國改革問題，包括安理會改革，並確認他們將繼續在這方面進行合作。