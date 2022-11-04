英日首相通話：加強雙邊合作，確保印太地區的自由和穩定

英國/日本/印太

英國新任首相蘇納克（Rishi Sunak）11月4日與日本首相岸田文雄進行了通話。蘇納克通過推特表示，“隨着我們貿易、防務和安全關係的深化，英國將與我們的日本朋友合作，確保印太地區的自由和穩定。”

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據英國首相府介紹，“兩國領導人一致認為，英國和日本是令人難以置信的重要盟友，他們在確保全球穩定和繁榮方面發揮着重要作用”。蘇納克重申了確保自由和獨立的印度-太平洋的重要性，他說，英國在該地區的挑戰上與日本保持一致。

英日首腦還譴責了朝鮮最近的導彈發射活動。蘇納克強調，國際社會就半島局勢最佳的前進方式保持密切協調是至關重要的。在談到貿易問題時，雙方認為《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）是一個重要的框架，“英國的加入為支持全世界的繁榮提供了一個獨特的機會”。

在討論英國領導的“未來戰鬥航空系統”的進展時，雙方一致認為，在第六代戰鬥機研發項目上更深入的合作將凸顯英日密切的關係。雙方都期待着不久後的親自會面。

據日本外務省介紹，岸田文雄和蘇納克的電話會談大約持續了20分鐘。岸田對蘇納克的就職加以祝賀，並表示歐洲和印太地區的安全是不可分割的，隨着英國向“印太傾斜”，他歡迎英國和日本在廣泛領域深化合作。

蘇納克對安倍前首相逝世表示哀悼，並指願進一步加強日英關係。雙方同意加快磋商，爭取早日簽署日英《互惠准入協定》(RAA)，並就“未來戰鬥航空系統”達成相互理解。他們還就英國加入CPTPP的程序交換了意見。

日方介紹稱：“關於俄羅斯對烏克蘭的侵略，兩位領導人確認有必要保持國際社會的團結，維持並加強對俄羅斯的制裁和對烏克蘭的支持。兩位領導人還共同認識到，他們永遠不會接受俄羅斯的核威脅，國際社會發出一個明確的信息至關重要。”

日方指出：“此外，兩位領導人還就包括中國和朝鮮在內的地區事務交換了意見。他們確認將繼續合作解決朝鮮問題，如核和導彈問題，包括其一系列彈道導彈的發射，包括11月3日可能發射洲際彈道導彈的事件，以及被綁架日本人問題”。

日方稱，“兩位領導人同意在明年日本擔任輪值主席國的七國集團和聯合國安理會內進行密切合作，日本將在明年擔任安理會非常任理事國。”