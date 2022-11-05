伊朗首度承認向俄羅斯提供無人機：“發生在衝突之前”

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烏克蘭總統澤連斯基與被烏方擊落的無人機資料圖片

據伊通社報導，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚11月5日稱，在烏克蘭衝突之前幾個月，伊朗就向俄羅斯提供了無人機。這是伊朗方面首度承認向俄羅斯提供無人機，此前包括烏克蘭在內的多國指責伊朗對俄提供無人機，俄軍則用這些攻擊性無人機對烏克蘭平民目標和基礎設施進行襲擊。

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阿卜杜拉希揚周六宣稱，某些西方國家聲稱伊朗向俄羅斯提供用於烏克蘭戰爭的無人機和導彈的說法，“就導彈而言是完全錯誤的，無人機的交付則發生在衝突前幾個月”。

阿卜杜拉希揚還表示，他已與烏克蘭外長達成協議；因此，基輔將向德黑蘭提供關於俄羅斯在俄烏戰爭中使用伊朗無人機的所有文件。

阿卜杜拉希揚在參加一次會議後告訴記者稱：“在烏克蘭戰爭前幾個月，我們向俄羅斯提供了數量有限的無人機”。此前，伊朗官員一直否認其曾為俄羅斯提供武器。

本周早些時候，伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）還堅稱，這些指控“完全沒有根據”，並重申了伊朗在俄烏戰爭中保持中立的立場。

英、法、德三國上月曾專門致信聯合國安理會和秘書長古特雷斯，要求對有關伊朗向俄羅斯提供無人機的指控進行公正調查。

七國集團外長在周五發表的聯合聲明中強調，“我們與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）一起譴責俄羅斯最近的升級，包括其使用導彈和伊朗的無人機和教練機對烏克蘭各地的平民和民用基礎設施，特別是能源和水利設施的攻擊。”

最近幾周，據烏方報告稱，俄方使用伊朗製造的Shahed-136無人機襲擊烏克蘭民用基礎設施的事件激增，特別是針對發電站和水壩。

俄羅斯否認其部隊使用伊朗無人機攻擊烏克蘭。烏克蘭國防部周二則通過聲明表示，伊朗計畫在11月上旬向俄羅斯提供200多架用於作戰的無人機。

據美國有限電視新聞網（CNN）周二報導，一個密切監測伊朗武器活動的西方國家官員透露，伊朗正準備向俄羅斯增運約1000件武器，包括地對地短程彈道導彈和更多的攻擊型無人機，以用於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。

上個月，歐盟就伊朗向俄羅斯交付無人機一事同意對其實施新的制裁，英國對三名伊朗軍方人士和一家國防製造商實施制裁，因為他們向俄羅斯提供無人機，以攻擊烏克蘭的民用和基礎設施目標。