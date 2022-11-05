彭博社預測：全球供應鏈明年3月恢復正常

全球經濟

全球供應鏈在歷經兩年的混亂後，“正常”這個詞正愈來愈多出現在2023年的展望中，彭博社報導說，根據9月物流經理人指數，這個指標的預測暗示企業營運將在未來一年回歸常態。

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兩年前，美國南加州港口出現塞港問題，2020年10月15日有五艘船排隊，2021年2月增加到超過40艘，接着又在今年1月達到119艘的高峰，現在隨着許多基準的供應鏈壓力指標趨緩，美國塞港問題也好轉，近日南加州港口只剩下八艘。

諸多數據都顯示舒緩供應鏈瓶頸已取得重大進展。《海洋情報》（Sea-Intelligence）發布的報告顯示，美國約半數的塞港問題都已化解，明年3月有望全面回歸正常。該機構的另一個模型以當前情況和2015年的困境相比後，指出最快明年初有望恢復正常。

基爾（Kiel）貿易指標、瑞士Kuehne+Nagel國際公司的數據也都指出，歐洲塞港情況也逐漸好轉，彭博信息彙整的交貨等待時間、生產者物價也都已從高點回落，牛津經濟學公司的美國供應鏈壓力指標在2月攀峰後，到9月已緩慢而穩定地改善，雖然原因之一是需求減弱。

彭博社指出：然而，這不表示全球經濟的一切近期就能順暢運行，企業仍為零組件和勞工短缺所苦，脆弱的供應鏈也即將迎接年底假期購物季的需求高峰，同時還面臨不利天候、碼頭工人罷工、中國大陸防疫封控及俄烏戰爭等震撼的衝擊。

“全球供應鏈”（Global Supply Chain）是指在全球範圍內組合的供應鏈，供應鏈的成員遍布全球，是生產資料的獲得、產品生產的組織、貨物的流動和銷售、信息的獲取都是在全球範圍內進行和實現的供應鏈。

不過《華爾街日報》認為 ：全球供應鏈也許再也回不到過去。每天，數以百萬計的船員、卡車司機、碼頭工人、倉庫工人和快遞員奔波忙碌，將堆積如山的貨物運進一家家店鋪、一個個家庭，以此滿足消費者對購物便利性越來越高的需求。但是，全球經濟中支撐高效物流的複雜系統遠比許多人想象的要脆弱。 新冠病毒全球大流行暴露了全球供應鏈的弱點，這場危機可能從根本上迫使消費者改變他們想要隨時獲得商品的期望。