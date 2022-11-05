推特前CEO回應裁員：我管理期間公司增長過快，對此致歉

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推特11月4日在一份內部電郵中宣布，公司當天開始裁員，將裁剪其7500名員工的約一半。推特新任CEO馬斯克就大規模裁員表示，當公司每天虧損超過400萬美元時，裁員別無選擇。推特聯合創始人、前CEO多爾西（Jack Dorsey）5日發表推文說：“我對（公司）每個人為什麼處於這種情況負有責任。我把公司的規模擴大得太快了。我對此表示歉意。”

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推特周五向被解職員工發出的電郵標題是“你在推特的角色”，其內容寫道：“今天是你在公司的最後一個工作日”。該郵件指出，推特大約50%的員工受到裁員影響。據悉，被裁的員工將繼續受雇於推特，並獲得補償和福利，直到明年1月的第一個星期，不過這個日期可能因員工個人情況而異。

周四，員工們通過公司的電子郵件被告知，如果他們的工作沒有受到裁員影響，他們會在推特郵箱中收到通知。如果他們的工作受到影響，將向他們的個人電子郵件發送通知，並說明下一步措施。

馬斯克周五在推特中寫道：“關於推特公司裁員，不幸的是，當公司每天虧損超過400萬美元時，這別無選擇。每個離開的人都得到了3個月的遣散費，這比法律要求的高出50%。”

推特前CEO多爾西周六發表推文就公司大裁員作出了回應。多爾西稱：“推特過去和現在的人都很堅強，有韌性。無論在多麼困難的時刻，他們總是能找到辦法。我意識到許多人對我很生氣。我對（公司）每個人為什麼處於這種情況負有責任。我把公司的規模擴大得太快了。我對此表示歉意。”

多爾西補充說：“我感謝並熱愛每一個曾經在推特工作過的人。我不期望在這一刻......或者永遠......（這份愛）會是相互的，我理解（這一點）。”