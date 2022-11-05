美國、荷蘭和捷克將對烏提供90輛T-72坦克 澤連斯基表示感謝

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美國國防部11月4日宣布將根據“烏克蘭安全援助倡議”（USAI）對烏提供價值約4億美元的新一批軍事援助。其中包括將捷克所擁有的45輛T-72B坦克進行升級的費用。荷蘭也宣布對烏克蘭提供1.2億歐元的軍援計畫，其中4500萬歐元將用於升級捷克的T-72B坦克。三國共將向烏克蘭提供90輛升級版T-72坦克，首批坦克最快將在下月交付烏方使用。

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烏克蘭總統澤連斯基5日通過推特表示：“我們衷心感謝荷蘭、美國和捷克共和國提供了重要和急需的支持—90輛T-72坦克。烏克蘭武裝部隊正在向前推進，需要這些裝備。我們重視合作夥伴的幫助。我們一起為保護自由和民主而努力!”

美國、荷蘭和捷克國防部周五發表聲明介紹稱，“為了應對俄羅斯對烏克蘭的持續侵略，並支持烏克蘭武裝部隊捍衛其主權領土的英勇努力，美國和荷蘭正與捷克共和國合作，向烏克蘭提供90輛經過徹底檢修的T-72B主戰坦克。這些坦克將來自捷克國防工業的庫存。美國、荷蘭和捷克仍然堅定地致力於確保烏克蘭擁有長期對抗俄羅斯侵略所需的裝備。”

聲明表示：“引進這90輛技術先進、新翻修的T-72B坦克將進一步加強烏克蘭熟練的裝甲戰能力，包括在戰爭早期由其他盟國慷慨捐贈的許多T-72坦克。這些T-72B坦克的交付將在合同行動完成後立即開始。其中一些坦克將在2022年12月底之前提供給烏克蘭，另外的交付將在2023年完成。”

除了翻新45輛捷克庫存的T-72B坦克的費用外，這筆4億美元的軍事援助還包括，美國將向烏克蘭提供經翻新的“鷹式”（HAWK）防空系統、1100架鳳凰幽靈戰術無人機系統、40艘裝甲河運船、資助整修250輛M1117裝甲安全車、戰術安全通信系統和監視系統；以及為培訓、維護和維持裝備提供資金。

據美國國防部介紹，自拜登政府上台以來，美國已經承諾向烏克蘭提供超過189億美元的軍事援助。自2014年以來，美國已承諾向烏克蘭提供超過210億美元的安全援助。

荷蘭國防大臣奧隆格倫（Kajsa Ollongren）則表示，這一綜合方案是向俄羅斯發出的一個重要信號，即盟國正在繼續團結起來，支持烏克蘭武裝部隊與俄羅斯的侵略戰爭作鬥爭。通過這一軍事支持計畫，荷蘭政府正在回應議會眾議院提出的繼續支持烏克蘭的敦促。