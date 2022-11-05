美戰略司令部司令：烏克蘭危機只是熱身，更大危機正在到來

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美國戰略司令部司令（Charles A. Richard）本周在出席活動時警告稱，當下烏克蘭的衝突並不是美國應該準備的最糟糕情況。他談道：“當我評估我們對中國的威懾水平時，這艘船正在慢慢下沉”，他指出中國發展核武的速度比美國要快。

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據五角大樓介紹，美國海軍上將理查德周三在“海軍潛艇聯盟”2022年年度研討會和行業更新會議上發表講話指出，美國必須讓自己做好準備。理查德在發言中表示：“我們現在所處的這場烏克蘭危機，這只是熱身賽，大的危機正在到來。而且不會很久，我們就會以很久沒有被測試過的方式被測試。”

理查德提出：“我們必須對我們處理這個國家的防務的方式進行一些迅速的、根本的改變”。理查德補充說：“我要告訴你們，目前的（俄烏戰爭）情況生動地說明了核脅迫是什麼樣子，以及你如何，或你如何不抵制它。”

理查德稱，像中國這樣的競爭者正在超越美國，而且是在以一種戲劇性的方式進行超越。他說，美國必須加強其威懾能力。理查德說：“當我評估我們對中國的威懾水平時，這艘船正在慢慢下沉”。

理查德續稱：“它在慢慢下沉，但它的確在下沉，因為從根本上說，他們在戰場上投入能力的速度比我們要快。隨着這些曲線的不斷發展，我們的（作戰計畫）有多棒，我們的指揮官有多棒，我們的部隊有多棒，都將不重要了—我們將沒有足夠的這些東西。而這是一個非常近期的問題。”

在理查德看來，美國仍然佔主導地位的一個領域是美軍的潛艇艦隊。理查德解釋說：“海底能力仍然是一個......也許是我們對我們的對手仍然擁有的唯一真正的不對稱優勢”。

理查德說：“但是，除非我們加快步伐，在解決我們的維護問題方面，讓新的建設繼續進行......如果我們不能解決這個問題......我們不會把自己放在一個良好的位置，以保持戰略威懾和國防。”

理查德認為，美軍如果想在其他領域重新獲得優勢可能需要溫故而知新，回顧上世紀50年代美國高速發展軍力的做法。他說：“我們過去知道如何快速行動，但我們已經失去了這方面的藝術”。據悉，理查德去年曾在受訪時對中國核武發展發出警告，稱“中國的戰略和核能力正在以驚人的速度發展”。