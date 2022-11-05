G7外長敦促北京放棄武力 和平解決台海問題

G7關注台海和平

G711月4日在明斯特舉行為期兩天的峰會

七國集團（G7）外長周五11月4日在明斯特峰會閉幕後，發表聯合聲明，重申台海和平與穩定的重要性，敦促北京避免脅迫、恐嚇和使用武力單方面改變現狀。在侵犯人權行為上，也將繼續向中國表達關切，包括在新疆和西藏；並重申對香港權利、自由和自治繼續受到侵蝕的擔憂，

廣告 繼續瀏覽後續

美國、加拿大、法國、德國、意大利、日本和英國外長在聲明中呼籲和平解決兩岸問題，G7成員在台灣問題上的基本立場沒有變化，包括一個中國政策。

法新社指出，在這份聲明中，G7外長表示，提醒北京要維護《聯合國憲章》關於和平解決爭端的原則，避免威脅、脅迫、恐嚇和使用武力。並強烈反對任何單方面以武力或脅迫手段改變現狀的企圖。

聲明還稱，七國集團將繼續就新疆和西藏人權狀況，以及香港的權利、自由和自治繼續受侵蝕向中國提出關切。

此外，美國務卿布林肯在G7外長會後表示，七國集團國家在對華政策上愈來愈一致。

在G7外長會期間，布林肯也與日本外交部長林芳正間舉行會談，雙方同意密切注視中國動向。

據路透社報導，一位不願透露姓名的美國國務院官員早些時候告訴記者，上個月習近平在中共二十大上鞏固權力後，提高了G7國家對習近平在國內和全球野心以及協調應對必要性的認可。

這位官員說：“我認為，隨着明年日本就任輪值主席國，這將成為這個小組的重點。”他指的是日本在明年年初接任德國成為G7輪值主席國。

G7聯合聲明還呼籲北京按照《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》規定的義務對待外國外交官。

德總理稱台灣現狀任何改變都必須是和平

德國總理舒爾茨周五訪問北京時亦稱，德國奉行一個中國的政策，同時也對台灣的穩定和平日愈發擔憂。他稱，台灣現狀的任何改變都必須是和平或為雙方同意的。

舒爾茨當天與中國國務院總理李克強會談後一同出席記者會。

據李克強指出，雙向開放、互利共贏是中德務實合作的鮮明特徵，經貿合作是兩國關係發展的壓艙石。中方願同德方加強貿易投資、製造業、疫苗等重點領域合作，積極推動建立應對氣候變化合作機制，有序推動增加兩國直航航班，更好便利雙方人員往來。中國堅定不移走和平發展道路，堅持改革開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，開放的大門只會愈開愈大。

舒爾茨周五對中國進行旋風式訪問，期間亦曾與中國國家主席習近平會面。