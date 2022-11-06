伊朗稱衝突中未對俄提供無人機 澤連斯基：他們甚至在承認中也在撒謊

烏克蘭/俄羅斯/伊朗

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚11月5日稱，在烏克蘭衝突之前幾個月，伊朗向俄羅斯提供了無人機。這是伊朗方面首度承認其對俄提供無人機。烏克蘭總統澤連斯基隨後回應表示，伊朗官方代表承認，“他們確實為俄羅斯的恐怖活動提供了無人機。但即使在這一承認中，他們也撒了謊”。

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阿卜杜拉希揚周六在參加一次會議後告訴記者稱：“在烏克蘭戰爭前幾個月，我們向俄羅斯提供了數量有限的無人機”。此前，伊朗官員一直否認其曾為俄羅斯提供武器。

對此，澤連斯基當晚在例行視頻講話中提到：“今天有來自伊朗的消息，來自官方代表。他們在那裡決定承認，他們確實為俄羅斯的恐怖活動提供了無人機。但即使在這一承認中，他們也撒了謊”。

澤連斯基說：“我們每天至少擊落10架伊朗的無人機，而伊朗政權聲稱，據稱它給的很少，甚至在全面入侵開始之前就已經給了（俄羅斯）。僅在昨天一天內，就有11架（伊朗）‘見證者’無人機被摧毀。我們可以肯定的是，伊朗教官教俄羅斯恐怖分子如何使用無人機，而德黑蘭一般對此保持沉默。”

澤連斯基說：“如果伊朗繼續在明顯的問題上撒謊，這意味着世界將更加努力地調查俄羅斯和伊朗政權之間的恐怖主義合作，以及俄羅斯為這種合作向伊朗支付了什麼。在現代世界中，不會有任何恐怖分子或其幫兇不受懲罰的事情發生。”

澤連斯基還透露稱，“在未來幾周，我們期待着有關烏克蘭防空和反導彈防禦的好消息。”