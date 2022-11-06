拜登政府據報私下鼓勵基輔展現與俄談判意願 以防“烏克蘭疲勞症”

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據《華盛頓郵報》周六引述消息人士的話報導，拜登政府正在私下鼓勵烏克蘭領導層發出願與俄羅斯談判的開放信號，並放棄明確排除與俄總統普京進行談判的立場。據稱，美國官員的要求不是為了把烏克蘭推回到談判桌前。相反，他們稱這是一個精心策畫的嘗試，以確保烏克蘭繼續獲得其他國家的支持，歐洲等地的國家對俄烏戰爭常年化，及這一情形將帶來的影響存在擔憂。

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報導指，這些討論說明拜登政府在烏克蘭問題上的立場變得多麼複雜，因為美國官員公開誓言要繼續以大量援助支持烏克蘭，“無論需要多長時間”，同時希望衝突得到解決，在過去八個月中，戰爭對世界經濟造成了懲罰性損失，並引發了對核戰爭的擔憂。

雖然美方官員同意基輔方面的評估，即普京目前對談判的態度並不認真，但他們承認，烏克蘭總統澤連斯基簽署法令，明確排除與普京進行談判的做法在歐洲、非洲和拉丁美洲部分地區引發關切，這些地區就俄烏戰爭對全球糧食和燃料供應及成本的破壞性影響感受最為強烈。

一位匿名美國官員說：“對我們的一些合作夥伴來說，‘烏克蘭疲勞’是一件真實的事情”。澤連斯基的發言人未回應置評請求。在美國，民調顯示，共和黨選民對繼續以現有水平資助烏軍的支持率有所下降，民主黨進步派國會議員近日也曾致信白宮要求敦促和談，這表明拜登政府在下周二的中期選舉後可能會在國會面臨阻力，因為其繼續尋求提供大規模安全援助，該計畫向烏克蘭提供了自冷戰結束以來美國對他國最大金額的年度援助資金。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周五在到訪基輔時表示，美國支持烏克蘭實現公正和持久的和平，並表示無論國內政治如何，美國都將繼續提供支持。沙利文在當天的記者會上談道：“我們完全打算確保提供必要的資源，並且我們將從兩黨那裡獲得選票以實現這一目標。”

隨着烏軍繼續奪回被俄方佔領的領土，並逼近克里米亞，外界對結束戰爭可能的渴望有所加劇。澤連斯基誓言，要為烏克蘭的每一寸領土而戰。此外，烏克蘭官員還質疑他們如何能夠與俄現任領導人普京等進行談判，因為他們從根本上相信莫斯科對基輔擁有霸權。

普京繼續堅持破壞主權和獨立的烏克蘭的概念，包括在上個月的講話中，他再次斷言俄羅斯人和烏克蘭人是一個民族，並認為俄羅斯可以成為“烏克蘭國家地位、主權和領土完整的唯一真正、嚴肅的保障者”。

沙利文周五在基輔發言時指出，戰爭可以很容易結束。沙利文說：“俄羅斯選擇了發動戰爭，俄羅斯可以選擇通過停止對烏克蘭的攻擊，停止對烏克蘭的佔領來結束它，而從我們的角度來看，這正是其應當做的”。

報導提及，印度總理莫迪在上個月與澤連斯基的通話中曾表示願意為促成和談提供幫助。他的示意遭到拒絕。根據烏方發布的聲明，澤連斯基向莫迪表示，烏克蘭不會與普京進行任何談判，但表示烏克蘭“致力於通過對話和平解決問題”。該聲明指出，俄羅斯故意破壞了對話的努力。

七國集團外長在周五會後發表的聯合聲明中表示：“我們重申，我們堅定不移地致力於繼續提供烏克蘭所需的財政、人道主義、國防、政治、技術和法律支持，以減輕其人民的痛苦並在其國際公認的邊界內維護其主權和領土完整。我們向烏克蘭人民在面對俄羅斯無端侵略時的勇敢和堅韌致敬，我們致力於幫助烏克蘭滿足其冬季備災的需要。”

聲明續指：“今天，我們建立了一個七國集團協調機制，以幫助烏克蘭修復、恢復和捍衛其重要的能源和水基礎設施。我們期待着12月13日由法國和烏克蘭在巴黎舉行的旨在支持烏克蘭民事復原力的國際會議。我們也歡迎10月25日在柏林舉行的國際專家會議的成果，並繼續致力於為烏克蘭的恢復、重建和現代化作出貢獻。我們將堅定地與烏克蘭站在一起，無論需要多長時間。”