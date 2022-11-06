日英據報下月將簽署《互惠准入協定》

日本/英國/印太

據英國《金融時報》報導，日本和英國將在12月簽署圍繞有關日本自衛隊和英軍聯合訓練等內容的《互惠准入協定》 (RAA)，這將使兩國能夠加強與美國在印太地區的合作，並加強對中國軍事活動的威懾。

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據兩位熟悉談判的消息人士透露，日英12月將簽署《互惠准入協定》。這是繼今年1月日本與澳大利亞簽署該協定之後的又一跡象，表明東京與盟友和夥伴深化防務關係的意願，並為“台灣有事”的可能性做準備。

《互惠准入協定》的簽署將使日英部隊之間的聯合演習和後勤合作更加容易。它還將制定一個法律框架，簡化部隊進入對方國家通常繁瑣的官僚程序及涉及死刑的治外法權問題。今年5月，日本首相岸田文雄在倫敦會見時任英國首相約翰遜時，雙方同意開始就《互惠准入協定》進行談判。

該協定的達成將是日英發展兩國防務合作的又一例證。同樣在下個月，雙方預計將公布有關共同研發第六代戰鬥機的更多細節。據了解討論情況的人士介紹，日本還在與美國就購買“戰斧”巡航導彈進行深入談判，這將使日本在能批量生產其改進版國產導彈前，強化威懾力。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和日本外務大臣林芳正周四在德國會晤後發表的聲明中說，雙方討論了“維護台灣海峽和平與穩定的重要性”。報導稱，另外，白宮高層官員今年4月在倫敦舉行了敏感會談，討論了英國在台海發生衝突時可以發揮的作用。

熟悉英日《互惠准入協定》會談的消息人士提醒說，關於該協定和戰鬥機合作的最終協議取決於英國的政治發展，蘇納克（Rishi Sunak）最近成為過去兩個月內英國的第三任首相。該報指出，日本還處於審議與菲律賓建立《互惠准入協定》關係的初步階段。

日本首相府將相關質詢轉給防衛省回答，但無法聯繫到該部門進行評論。英國國防部的一位發言人說，就《互惠准入協定》的會談正在“積極進展”，但補充說，在這個時候發表評論是“不合適的”。

此外，據《日經亞洲》披露，日本政府已開始考慮放寬出口二手軍備的規定，容許向亞洲國家免費出口坦克及導彈等裝備。