聯合國人權高專致信馬斯克 督促推特“以人權為中心”

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在美國商業巨頭馬斯克 (Elon Musk)10月27日完成對社交媒體推特的收購之後，聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）11月5日向作為推特CEO的馬斯克發表了一封公開信，敦促他“確保人權是推特管理工作的中心”。

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推特在周五開始了大規模裁員行動，預計50%的員工會被解職。針對裁員，馬斯克指出，這是別無選擇之舉。“關於推特裁員，不幸的是，當公司每天虧損超過400萬美元時，我們別無選擇。所有被裁人員都得到了3個月的遣散費，比法律要求的高出50%。”

推特前人權問題顧問辛格（Shannon Raj Singh）周五分享了該公司的人權團隊被總裁員的消息。該團隊致力於保護全球各地面臨人權侵犯的用戶，包括活動家、記者和受烏克蘭戰爭等衝突影響的人。

不久前上任的聯合國人權事務高級專員蒂爾克周六表示，這封公開信是在有關推特的整個人權團隊以及人工智能團隊除兩人外全部被解僱的報道之後發布的。他說，這不是“一個令人鼓舞的開端”。

蒂爾克在信中說：“推特是一場改變了我們溝通方式的全球革命的一部分。但我在寫這封信時，滿懷對我們的數字公共廣場和推特在其中的作用的關切和擔憂。”

“與所有公司一樣，推特需要了解與其平台相關的危害並採取措施解決這些問題。尊重我們共同的人權應該為該平台的使用和發展設置護欄。”人權高專蒂爾克對馬斯克說：“簡而言之，我敦促你確保人權是在你的領導下推特管理工作的中心。”

蒂爾克並從人權的角度提出了六項應當成為推特管理工作的前沿與中心的基本原則：在全球範圍內保護言論自由；言論自由不是免費通行證；在推特上，煽動歧視、敵意或暴力的仇恨言論應當沒有容身之地；透明度是關鍵；保護隱私；語言和語境專業知識不影響對人權的責任。