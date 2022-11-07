俄烏衝突持續下印度外長訪問莫斯科備受關注

印度，俄羅斯

印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）周一抵達莫斯科訪問，他將與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會面。印度外交部表示，在兩天訪問期間，蘇傑生將於俄方 "就所有雙邊問題舉行討論，也將就地區和國際形勢交換意見"。法廣發自印度的報道指，烏俄戰爭持續的背景下，印度外長的訪問對於尋求與新德里保持特殊關係的俄羅斯至關重要。過去一周以來來俄羅斯總統普京多次稱讚印度及印度領導人。

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據法廣駐班加羅爾記者Côme Bastin的報道，蘇傑生此次訪問目的是重申印俄之間的密切關係，在俄烏衝突持續背景下這一關係受到考驗，印度拒絕在聯合國面俄羅斯對烏克蘭的入侵，主要基於新德里不希望得罪其傳統夥伴，而俄羅斯同時是印度主要的武器供應商。

但穆迪在9月16日撒馬爾罕上合組織峰會期間與普京交談時語氣有所改變。莫迪當時向普京說，“當前不再是一個戰爭時代，而是一個對話的時代”。印度還要求俄羅斯保證不首先使用核武。 報道指，俄羅斯因此有必要安撫印度的不安，最近十天以來，俄羅斯總統普京多次在不同場合公開讚譽印度，稱"未來屬於印度-這個由愛國者莫迪領導的世界上最大民主國家"，稱讚 "印度人富有才華和決心"。俄羅斯媒體也普遍呼應普京，強調印度作為多極化大國的作用。

對於印度來說，此訪首要目的是討論雙方戰略商業協議議題，包括俄羅斯天然氣。報道稱，印度外交部拒絕就雙方外長會談的具體內容置評，但印度很可能會重申希望和平解決烏俄危機的立場。