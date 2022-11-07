朝鮮軍方聲言將以“持久壓倒性軍事行動”回應美韓軍演

朝鮮，軍事

朝鮮在近幾天進行了創紀錄的導彈系列發射之後，周一（11月7日）再發聲明表示，將繼續以持久、堅決、壓倒性的實際軍事行動，對美韓聯合軍演做出回應。

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美韓上周名為"警戒風暴 "聯合軍演是半島史上最大規模的聯合空中演習，據朝鮮官方朝中社報道，朝鮮人民軍總參謀部在聲明中說，朝軍 "將繼續以持續、堅決和壓倒性的實際軍事措施應對敵人的所有反朝戰爭演習"，聲明提到，人民軍最近的彈道飛彈試射、模擬攻擊空軍基地，練習擊落敵機，就是給美韓聯合軍演的“明確回應”

聲明說，朝鮮發射的一枚用於測試 "一種特殊功能的彈頭彈道導彈，使敵人的行動指揮系統癱瘓"，但沒有提供該武器的進一步細節。

據朝中社報道，朝鮮空軍還進行了約500架飛機的 "大規模戰鬥行動"，迫使韓國周五緊急部署戰機應對。

法新社報導，數百架美南韓戰機參與了上周“警戒風暴”聯合空中軍演，包括B-1B戰略略轟炸機，這是2017年12月該機型首度在朝鮮半島亮相。韓國總參謀部稱，這些演習旨在展示美韓“有能力並淮備好堅決應對朝鮮的任何挑釁"。

平壤一向激烈反對美國與韓國的軍演，視其為入侵朝鮮進行預演。 分析人士說，朝鮮尤其關注這些空中演習，因為空軍朝鮮軍力最薄弱的環節之一，朝鮮不僅缺乏技術先進的飛機，也缺乏經驗豐富的飛行員。