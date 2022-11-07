美國中期選舉：拜登特朗普加緊陣營拉票做最後衝刺

美國，選舉

美國本周二（11月8日）舉行中期選舉投票，將改選聯邦參議院100席中的35席、改選眾議院全部435個議席，另有36個州將選出下任州長。此次選舉對於拜登的執政和特朗普可能宣布的參選下屆總統大選都同樣具有決定性的意義，周一雙方在投票前的最後衝刺加緊為各自陣營拉票對決。

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目前美國民主黨在眾議院有221席，領先共和黨的212席，但這一情況可能在周二的投票後反轉。共和黨 經過一場以通貨膨脹為重點的艱苦競選，日益對奪得國會多數席位感到信心，民調顯示共和黨有機會拿下國會參、眾兩院多數席次。共和黨選情樂觀也意味着現任眾院共和黨領袖麥卡錫有望成為新任眾院議長，代替擔任兩任議長、也是美國史上唯一女性眾議院議長的佩羅西。

中期選舉往往對執政黨不利，但今年美國經濟表現不佳，通脹創下40年新高、及高昂油價等，都令選民不滿。總統選舉兩年後舉行，中期選舉實際上是對在任總統的民意公投。很少有執政黨能夠在中期選舉逃過這一制裁性投票。

拜登在選舉期間始終表示，這次選舉是對有關“墮胎權”和美國民主的未來的一次選擇，而此時一些美國共和黨候選人威脅不承認其選舉結果。周一下午，拜登將在與首都華盛頓接壤的馬里蘭州參加投票前的最後一次競選集會。而他的對手特朗普將在競爭激烈的俄亥俄州為共和黨候選人助選。報道指，特朗普全力投入中期選舉的助選，是為其可能的下屆總統大選奠定基礎。特朗普曾暗示他即將宣布參選2024年總統選舉，知情人士透露，他有意在中期選舉後就宣布參加下總統選舉。而拜登也表示他打算再次參選總統大選，儘管因年齡問題他的這個決定不一定受到民主黨人的歡迎，因此中期選舉的結果對美國總統的未來也將是至關重要的。

據報道，此次選舉實際是圍繞少數幾個關鍵州進行，這些州也是2020年總統選舉中兩黨競爭最為激烈的州。競爭主要集中於東北部的賓夕法尼亞州，兩黨候選人支持率不相上下。周六拜登已攜手奧巴馬在該州助選，而特朗普也在同一州為共和黨候選人拉選票。同樣選情激烈的還有 亞利桑那州、內華達州、威斯康星州和北卡羅來納州。各州激烈對決的背後是數以億計美元的推動，法新社報道援引網站Opensecrets的數據，此次美國中期選舉總共花費近170億美元，金額創下新的記錄