聯合國第27屆氣候大會 對窮國氣候災害補償議題首次列入議程

國際，氣候變化

第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）周日（11月6日）在埃及沙姆沙伊赫開幕，為期兩周的談判第一天就取得突破，貧窮國家熱切期待的與氣候相關災害造成的損失補償議題首次被列入正式議程。周一和周二是各國元首出席的兩天峰會，預計將有約100位世界領導人出席。

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在英國格拉斯哥氣候大會一年之後，約4萬名各國代表、媒體、 非政府組織、公司及觀察人員等將再次聚集在埃及紅海之濱的沙姆沙伊赫，參加今年這一世界規模最大的氣候會議。會議開幕之際，在全球極端天氣事件、特別是貧窮國家遭遇與氣候變化相關災害日益頻發背景下，氣候議題日益緊迫和尖銳，而聯合國這一有關氣候變化締約方會議的有效性也受到了公開的質疑。聯合國氣候變化負責人西蒙-斯蒂爾周日在COP27正式開幕式上說，"所有的危機都很重要，但沒有一個危機能像全球變暖那樣產生巨大影響"，全球變暖的破壞性影響 "只會越來越嚴重"。

與會代表在會前的緊張會談中同意將有關氣候補償議題列入議程的協議，並同意在“不遲於2024年就“損失和損害”做出決定。對此，本屆氣候大會主席、埃及外長舒克里在大會全體會議開幕式上說，把”損失和損害“列入議程反映了與氣候災害受害者團結一致和對他們所受苦難的同情。

100多位各國元首和領導人將出席周一和周二的領袖峰會，而中國和美國領導人將成為兩天峰會的兩大缺席者。拜登總統因美國中期選舉，將推遲在11月11日前來埃及與會，而中國國家主席習近平則不會出席本屆氣候大會。報道指美中是全球最大的兩個經濟體和溫室氣體排放國，兩國合作對過去的氣候談判包括2015年的《巴黎協定》取得突破至關重要。但美中關係如今處於40年來的最低點，使COP27能否取得實質性成果受到質疑。

法國總統馬克龍周一在埃及COP27會議期間表示，他希望對 "富裕的非歐洲國家"，特別是美國，"施加壓力"，讓他們支付其 "份額"，以幫助貧窮國家應對氣候變化。馬克龍是在大會與法國和非洲青年有關應對氣候問題交流時做上述表示的。他說，美國和中國必須真正加入到減少溫室氣體排放和金融團結的行列。

馬克龍表示，法國和歐洲正走在減排的正確軌道商，但主要新興國家必須 "非常迅速擺脫對煤炭的依賴"，對於會議有關向最脆弱國家提供財政援助的辯論越來越多，馬克龍說， "歐洲在付錢"，但 "我們是唯一付錢的人"。因此，有必要 "對富裕的非歐洲國家施加壓力，讓他們必須支付應有的份額'"，

巴西當選總統盧拉也可能在11月18日COP27會議結束前訪問沙姆沙伊赫。他的勝利當選也為保護地球之 "肺 "亞馬遜熱帶雨林的活動者帶來了希望。

此外，英國新任首相蘇納克也將在周一的峰會上發言，作為前一屆大會主辦國元首，他將呼籲支持能源轉型，並捍衛上屆格拉斯哥氣候大會所達成的措施。此外，蘇納克在埃及期間，還將提出釋放被關押的英埃雙國籍異見人士阿卜杜勒-法塔的問題，據法塔的家人表示，他目前正在絕食抗議。

據非政府組織 "人權觀察 "表示，埃及當局逮捕了數十名呼籲在COP27會議期間舉行示威的人，並限制氣候活動家的發聲或示威。