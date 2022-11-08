中澳外長通電話 王毅呼籲兩國 "重建互信”

中澳關係

中國外交部長王毅周二（11月8日）與澳大利亞外交部長黃英賢通電話，王毅在通話中呼籲雙方 "重建互信"。法新社報道指，這是中澳兩國在多年關係緊張之後顯現的又一修復跡象。

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報道回顧澳大利亞和中國間在新冠疫情爆發之前就已緊張的關係，2020年堪培拉公開呼籲對新冠病毒起源展開獨立之後，雙方關係更加緊繃，北京認為這一提議是由華盛頓推動的敵視中國行動，作為澳大利亞最大的貿易夥伴，中國對澳大利亞採取了報復措施，針對澳大利亞煤炭、葡萄酒和大麥等十幾種產品進口實施限制。

但今年以來，中國外長王毅已經與澳大利亞外交部長黃英賢進行了兩次會晤。周二的通話，是阿爾巴尼斯領導的澳大利亞中左翼新政府5月上台以來雙方的又一和解行動。

據中國外交部表示，王毅在通話中說，中澳共同利益遠大於分歧，兩國關係緩和改善符合雙方根本利益，也符合兩國人民和國際社會的共同期待。他說， 兩國應努力 "重建互信"，"解決彼此的合理關切，並為解決全球挑戰共同做出積極貢獻"。

分析人士稱，中國國家主席習近平下周可能會在印度尼西亞巴厘島舉行的二十國集團峰會期間與澳大利亞總理阿爾巴尼斯會面，同時，習近平也可能在峰會上與美國總統拜登進行首次面對面會晤。

但在澳大利亞，中國議題仍然是該國公眾輿論辯論的核心。政壇人士經常表達對北京涉及國家安全的擔憂，同時也擔心中國在太平洋島國影響力的日益增長。今年 6月，堪培拉稱一架澳大利亞偵察機在中國南海上空被一架中國軍機“危險攔截”。在北京方面，中國外交部門也強烈批評了澳大利亞今年與美國和英國簽署的向堪培拉提供核動力潛艇的協議。北京認為這是對中國安全的威脅，同時也存在核擴散的風險。