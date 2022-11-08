報告：發展中國家每年需2萬億美元資金應對氣候變化

氣候變化，資金

聯合國氣候大會主席國委託的一項研究報告指，發展中國家每年需要2萬億美元資金應對氣候變化，其中一半需要外部融資。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國第27屆氣候變化大會在埃及召開，據周二公布的一份由大會主席國委託編寫的報告，2030年發展中國家每年將需要超過2萬億美元來資助其氣候行動，其中幾乎一半需來自外部投資。

法新社報道，這份報告由本屆大會東道主埃及和上屆大會東道主英國聯合委託專家編寫，在埃及本次第27屆氣候大會在埃及召開第三天發布。報告說，新興市場和發展中國家（不包括中國）需要這些資金用於 "減少排放，加強適應氣候變化的韌性、應對氣候變化造成的破壞，以及自然與土地的修復”。到2030年，實現這些目標所需的資金總額必須達到每年約2.4萬億美元。 其中，一萬億美元必須通過外部投資者、發達國家和多邊開發銀行等機構外部資金獲得。其餘的一般則需依靠其國內融資，包括私人和公共融資。

報告說，為確保外部資金，"世界需在氣候融資方面取得突破，並制定新的路線圖"。 報告提出了具體的前進方式，比如全面改革多邊開發銀行或增加發達國家的低息和無息貸款。

報道指，資金問題是本屆氣候大會的核心。聯合國秘書長古特雷斯周一呼籲“重新檢視”國際金融體系的運作，以更好地幫助如巴基斯坦等遭遇災害影響嚴重的國家。 法國總統馬克龍對此持同樣觀點，馬克龍與巴巴多斯總理莫特利共同提議，組織一個 "高級智囊團 "就此研討並在明年春天前提出具體建議。