朝鮮國防部否認平壤對俄提供武器援助

朝鮮，美國，俄羅斯

朝鮮官媒朝中社報道，朝鮮國防部周二（11月8日）否認平壤向俄羅斯提供武器彈藥用於烏克蘭戰爭，朝鮮官員說美國的相關指責 "毫無根據"。

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美國白宮國家安全委員會發言人約翰-柯比上周說，朝鮮正在 "以隱蔽的方式 "向俄羅斯運送 "大量 "炮彈，朝鮮"試圖對外顯示這些彈藥是被送往中東或非洲"。柯比說，美國正在調查俄羅斯是否已經收到了這些朝鮮的軍援。

朝中社報道援引朝鮮國防部軍事外事局副局長的聲明說，"美國近來不斷散布“毫無根據”的朝俄武器交易謠言。” 他說，朝鮮從未與俄羅斯進行過武器交易，也沒有計畫這麼做。 他表示這一 "謠言 "是 "敵對國企圖玷污朝鮮在國際舞台上的形象。”

柯比在上周講話中曾說，他不認為俄羅斯正在或將要收到的武器裝備會對烏克蘭戰場的局勢有任何具體的改變，而朝鮮的援助表明了平壤的選擇，但也顯示了俄羅斯面臨的 "短缺和需求"狀況。

據路透社報道，朝鮮周二也譴責聯合國秘書長古特雷斯，稱他最近就朝鮮發射導彈發表的聲明“不公平”，朝鮮強調“這是為了應對美國的軍事挑釁而採取的自衛反擊”。古特雷斯4日譴責朝鮮最近持續發射導彈，並敦促平壤“立即停止採取任何進一步的挑釁行動”。