烏克蘭獲得新一批西方提供的防空武器系統

烏克蘭，軍事

烏克蘭周一(11月7日)收到了新一批西方盟國提供的防空系統，將用於應對俄羅斯近期以來對該國城市基礎設施的攻擊。據基輔當局稱，自10月初以來，俄羅斯已摧毀了烏克蘭約40%的能源基礎設施。

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烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在社交媒體上表示：“烏克蘭已獲得了最先進的NASAMS防空系統和阿斯派德短程低空防空導彈（Aspide），這些武器將顯著強化烏克蘭軍隊，並讓我們的領空更安全。”

自夏季以來，俄軍一直以烏克蘭民用基礎設施為攻擊目標，大量使用伊朗製造的低成本沙赫136無人機。10月31日，基輔在遭遇俄羅斯無人機和導彈襲擊後近80%的居民斷水斷電。

基輔市當局今天表示，供應居民能源的能力仍然“緊張”，要求住在首都的居民在高峰時段限制用電。

為應對俄軍攻擊，澤連斯基呼籲建立一個保護烏克蘭主要城市中心的盾牌系統，德國10月10日向烏提供最新一代防空系統Iris-T。周一運抵烏克蘭的包括美國、西班牙和挪威提供的NASAMS中、遠程地對空導彈發射系統，該系統可以擊中150公里內的目標。

因此，烏克蘭在不到一個月的時間裡已組成了一個技術先進性不一的防禦系統，報道認為該系統應能發揮作用，但成本也相當高昂，每枚導彈價值需數萬歐元，但一架Shahed無人機的價格不超過2萬美元。