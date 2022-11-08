特魯多：中國對加拿大民主玩"侵略遊戲"

中國，加拿大

加拿大周一（11月7日）發布有關外國干涉加國選舉情況的報告，總理特魯多在該報告發布後警告說，中國正在與加拿大的民主和制度玩 "侵略遊戲"。

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加拿大媒體“環球新聞”報道，中國在近期的一次選舉中資助候選人的一個 "地下網絡 "。幾天前，渥太華當局也宣布對中國在加拿大最大城市大多倫多地區開設非法“警局”進行調查。

特魯多周一向媒體說，我們已經採取了重大措施，加強和完善選舉程序和系統”"我們將持續對抗選舉干預行動，反對外國干預我們的民主和制度”。

特魯多說， "不幸的是，我們看到全球一些國家、代表國家行動的人，不管是中國還是其他國家，在持續與我們的機構、與我們的民主制度玩侵略遊戲"。

“ 環球新聞”援引匿名消息來源透露，情報官員已告知特魯多政府，北京正試圖影響或破壞加拿大的民主程序。據該媒體報道，中國通過一名議員和其他人將資金給了聯邦選舉中的至少11名候選人，以及為其競選工作的中國代理人。環球新聞指，北京試圖在國會議員中安排代理人，以左右政策。

上個月加拿大聯邦警察宣布正在對所謂“警局”的非法活動進行調查。 總部設在馬德里的人權非政府組織 "保護衛士 "10月透露，中國在世界各地共開設有54個類似的警察機構，包括在大多倫多地區開設的三個。

中國否認這些報道 是"完全錯誤的"，聲這些站點只是為生活在國外的中國公民提供如更新駕駛執照等服務。