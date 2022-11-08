美國中期選舉周二登場 拜登呼籲守護民主

美國，選舉

美國中期選舉周二（11月8日）投票，選舉結果將決定國會控制權的歸屬，對於兩年後的總統大選同樣至關重要。拜登呼籲投票給民主黨，守護美國民主；特朗普在投票前最後一個造勢大會上稱，11月15日將宣布重大消息，暗示將再次角逐白宮。

廣告 繼續瀏覽後續

按照美國舉辦全國選舉的傳統，此次中期選舉，投票將根據各州情況在11月第一個星期一之後的周二早六點或七點開始，選舉將改選聯邦參議院的三分之一席位及眾議院的全部435議席，另有36個州將選出下任州長，此外加利福尼亞州等四州將進行關於墮胎權的公民投票。共和黨被看好至少能拿下國會的部分控制權， 甚至是參議院。

民主黨和共和黨在投票日前夕全力衝刺，爭取更多選票。民主黨試圖把選舉定性為對美國民主的公投，共和黨則強調能更好地解決人民的經濟困境。

拜登周一晚上在距離華盛頓附近的馬里蘭州舉行的投票前最後一次集會中為民主黨催票，他說，"我們從內心深處知道，我們的民主正處於危險之中”。呼籲捍衛民主，就要擊敗前總統特朗普所屬的共和黨。但高達8.2%的通脹及經濟仍然時美國選民最關心的議題。而據選前的多項民調，拜登的支持民意目前不足百分之四十。

據最近的民調結果，共和黨很有可能在眾議院中獲得至少10至25個席位，這足以使其成為多數。民調結果對參議院選舉的結果預測不一，但共和黨似乎同樣具有優勢。分析認為，民主黨是否失去對參議院的控制權主要取決於幾個關鍵州的投票結果。

民主黨輸掉國會任何一院，都會嚴重阻礙拜登的立法程序和執政效益。如果兩院皆失，拜登在白宮的最後兩年將完全失去對立法的掌控，淪為“跛腳鴨”總統。

拜登在周一晚上說他對選舉結果感到 "樂觀"，但他也承認，保持民主黨對眾議院的控制將使 "困難的"。

在周二投票結束後，美國東岸第一波計票結果預計在美東時間晚間7-8點間出爐，中西部投票在美東時間晚間10時應有揭曉，如果選情激烈，幾個關鍵州的投票尤為重要，計票結果則可能需要幾天後才能公布。候選人勢均力敵的佐治亞州如果投票結果污染超過50%的選票，將在進行第二輪投票。

法新社報道指。顯示美國人此次對選舉感興趣的一個標誌是，提前投票人數高於此前。截至周一晚間，提前投票的選民已超過4300多萬人，超越了2018年時的提前投票人數。