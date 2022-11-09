“仍匿名”駭客勒索動真格 澳醫保拒付贖金 阿爾巴尼斯病歷網上立馬見

澳大利亞/駭客勒索

駭客勒索猖獗未止，新案顯示擁有近1000萬客戶的澳洲醫療保險公司Medibank遭駭客入侵，Medibank表明拒付贖金後，駭客今天開始泄露醫保公司竊取的敏感醫療紀錄，其中包括總理阿爾巴尼斯的看病個資。遭駭與被勒索的醫保公司解釋，擔心付了贖金也不能保證駭客不會公布被盜個資。

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據法新社今天引述Medibank告訴投資人和客戶，約970萬客戶中的一部分資料已被張貼在“暗網論壇”，之後還可能會有更多資料被公布。這些敏感紀錄是在今天凌晨匿名發布，其中包括數百名客戶的姓名、出生日期、護照號碼和申請理賠的資訊。

也是Medibank客戶的澳大利亞現總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，“這起攻擊對澳大利亞企業而言是警鐘，我也是Medibank Private的客戶，有些資訊已被公開，令人擔憂”。

泄露的資料被發布在一般瀏覽器看不到的暗網論壇。

據法新社，駭客先前就曾揚言公布資料，除非Medibank支付金額未被透露的贖金，駭客還建議Medibank賣股票。但在澳洲聯邦政府政治支持下，Medibank昨天拒付贖金，只警告客戶保持「警戒」。

據Medibank執行長科茲卡（David Koczkar）表示：“根據網路犯罪專家的廣泛建議，我們認為支付贖金能確保駭客歸還客戶資料且不公布的可能性很低。”