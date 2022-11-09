加外長：加拿大人應考慮在中國做生意的地緣政治風險

加拿大/中國/印太

加拿大外交部長喬利（Mélanie Joly）11月9日在出席活動時表示，加拿大人應該考慮在中國做生意的“地緣政治風險”。加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）和喬利即將出訪亞洲，並參加在柬埔寨金邊舉行的東盟峰會，以及在印尼巴厘島舉行的二十國集團（G20）峰會。

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喬利周三在多倫多大學蒙克全球事務與公共政策學院的一次演講中作出了上述發言。她此次講話是為了特魯多政府即將在下月發布的加拿大“印太戰略”進行預熱。喬利稱：“1970年的中國不是今天的中國。中國是一個越來越具有破壞性的全球大國，試圖塑造國際環境，將其變成一個越來越背離我們利益和價值觀的更放任的環境”。

喬利在講話中談道：“我想對在中國做生意和與中國做生意的加拿大人說：你們需要保持清醒的頭腦”。她補充說：“你們作為商人所做的（決定）是你們自己的。作為加拿大的最高外交官，我的工作是告訴你們，與該國做生意存在地緣政治風險。”

喬利在演講中還詳細介紹了加拿大擬深化其與印太地區關係的計畫，並對來自世界這一地區的威脅採取更強硬的態度。她承諾說：“（加拿大）完整的、有資金支持的‘印太戰略’將在一個月內啟動”。有關中方被指干預加拿大選舉過程的報道正在其國內發酵。

喬利在周三的講話中向加拿大人保證，政府“將採取更多措施來應對外國干涉”。喬利說：“我們不會讓任何外國行為者插手我們的民主。就是這樣”。她補充說，加拿大需要在國內和“數字領域”應對外國影響活動。

作為相關努力的一部分，喬利表示，加拿大政府將投資於“加深我們對中國如何思考、運作和計畫的理解。其如何在該地區和世界各地施加影響力”。喬利說，加拿大外交網絡中的主要使館將配有“專門的專家”，以加深政府對中方目標和挑戰的理解。她說：“這將成為我們外交努力的重點”。

喬利指出，加拿大新的對華政策方式將於下月公布的“印太戰略”中得到概述。她說：“沒有它，我們就不可能有印太戰略”。據了解，喬利提到，加拿大將深化與台灣的經濟關係，並繼續支持香港的言論自由和新聞自由，及對新疆人權問題表示關切。她說，加拿大將在需要時挑戰中國，在必要時進行合作。