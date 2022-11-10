拜登：俄方選擇在中期選舉後從赫爾松撤軍的時機“有趣”

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俄羅斯國防部長紹伊古11月9日下令俄軍從赫爾松撤出，並向第聶伯河左岸轉移。美國總統拜登當天（Joe Biden）在白宮出席中期選舉後的記者會時對此表示，在他看來，俄軍從赫爾松撤離的時機“很有趣”。

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就俄方宣布俄軍從赫爾松撤離的消息，拜登向媒體表示：“我覺得有趣的是，他們一直等到（中期）選舉之後才作出這一判斷，我們知道他們要這樣做已經有一段時間，這證明他們（俄羅斯軍隊）存在一些真正的問題。”

拜登指出，針對俄軍撤軍的方向以及“烏克蘭是否準備向俄羅斯妥協”仍有待觀察。拜登補充說，他“被告知普京總統不太可能”出席即將在下周於印尼巴厘島舉行的二十國集團（G20）峰會，但其他世界領導人將“出席（會議），我們將有機會看看下一步可能採取什麼措施”。

彭博社周三援引消息人士的話報導稱，普京將不會出席下周的二十國集團峰會，以避免與美歐領導人就俄烏戰爭發生當面對峙。據悉，俄羅斯外交部長拉夫羅夫將代表俄方出席會議。烏克蘭總統澤連斯基預計將以線上方式出席峰會。此前，他曾強調如若普京赴會，將拒絕參加在印尼舉行的二十國集團峰會。

此外，拜登周三對記者表示，他希望隨着美國中期選舉的結束，普京將更願意與美方探討被俄方扣押的WNBA女籃明星格里納（Brittney Griner）的獲釋問題。

拜登說：“我的猜測是，我的希望是，現在選舉已經結束，普京先生將能夠與我們討論，並願意更認真地談論換俘問題。這是我的意圖。我的意圖是讓她回家。”

拜登說，美俄已經就釋放格里納問題進行了溝通，但希望隨着中期選舉的結束，俄方“有意願與我們進行更具體的談判”。

拜登說：“我決心把她（格里納）安全地送回家，我還想加一句，還有其他（被俄方扣押的）人。”