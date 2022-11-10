美參聯會主席米利：俄軍在烏克蘭傷亡人數超過10萬人

俄羅斯/烏克蘭/美國

據路透社報導，美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)11月9日表示，據估計，俄羅斯軍隊在烏克蘭的傷亡人數達到超過10萬人。他還補充說，烏克蘭軍隊在戰爭中“可能”遭受了類似的傷亡水平。

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這些估計無法得到路透社的獨立證實。但米利將軍的講話提供了迄今為止美國在這場近九個月的戰爭中對俄軍傷亡人數的最高估計水平，而且是在烏克蘭和俄羅斯面臨潛在的冬季戰事緩和之際，專家說這可能為某種談判提供機會。

在被問及烏克蘭局勢的外交前景時，米利指出，第一次世界大戰中早期拒絕談判的做法加重了人類的痛苦，導致了數百萬人的傷亡。米利當天在紐約經濟俱樂部說：“因此，當有機會進行談判時，當可以實現和平時......要抓住時機”。

但是，如果談判從未實現或失敗，米利強調，美國將繼續武裝烏克蘭。他說：“必須相互承認，軍事勝利可能在真正意義上是無法通過軍事手段實現的，因此你需要轉向其他手段。”

周三早些時候，俄羅斯宣布其軍隊將從烏克蘭南部戰略重鎮赫爾松附近的第聶伯河西岸撤出，這是莫斯科的一個重大挫折，也是戰爭的潛在轉折點。一些專家說，俄總統普京的最新挫折可以讓烏克蘭從實力上進行談判，而其他專家則認為，俄羅斯可能會利用談判來爭取時間，為接下來發動春季攻勢而重新武裝其部隊。

米利表示，初步跡象表明，俄軍正在貫徹其從赫爾松的撤退計畫。但他警告說，這可能需要時間來完成。米利說：“他們（俄軍）不會花一兩天的時間，這將需要幾天甚至幾周的時間將這些部隊撤到第聶伯河以南”。他估計，俄羅斯在第聶伯河以北的那個地區可能有2萬至3萬人的部隊。

米利說：“我相信他們（俄軍）這樣做是為了保存他們的力量，重新建立河以南的防線，但這還有待觀察”。他說：“現在，早期指標是他們正在做他們所說的事情，我們正在注意到這些早期指標。”

自今年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美國及其北約盟國正在為烏軍提供武裝、建議並使其能夠自衛。米利說，到目前為止，這場衝突使1500萬至3000萬烏克蘭人成為難民，並可能造成4萬名烏克蘭平民死亡。

米利談道，“你們看到的是遠遠超過10萬名俄羅斯士兵的死亡和受傷。烏克蘭方面的情況可能也是如此。很多人類的痛苦”。報導指，儘管傷亡數字很高，但美國官員說，莫斯科一直無法實現其在烏克蘭的目標，並提出了俄羅斯究竟能夠維持入侵多久的問題，這種入侵還削弱了俄軍的大部分機械化地面部隊，並消耗了其軍火庫存。