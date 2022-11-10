美國宣布對烏追加4億美元安全援助 西班牙將再送烏克蘭兩套防空系統

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美國拜登政府11月10日宣布對烏克蘭追加價值4億美元的安全援助，包括鷹式防空系統導彈等防空裝備、額外的“海馬斯”多管火箭炮彈藥、2.1萬枚155毫米火炮炮彈等軍事物資，以及用於寒冷天氣下的防護裝備。

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美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）當天在白宮向媒體表示：“這些裝備將補充我們的盟友和合作夥伴宣布的其他防空貢獻，這種增加的防空能力對烏克蘭至關重要，因為俄羅斯繼續使用巡航導彈和伊朗製造的無人機來攻擊重要的民用基礎設施。”

據美國國防部發布的聲明介紹，拜登政府最新宣布的4億美元的對烏安全援助是通過“總統撥款權”下進行的，這也是自去年8月以來，拜登政府第25次通過直接抽調美國軍方的軍事物資，以向烏克蘭提供支持。這樣做可以保證美方的軍事援助可以快速向烏方交付。

據介紹，這筆4億美元的安全援助包括：“鷹式”防空系統導彈、四台“復仇者”防空系統及“毒刺”防空導彈、額外的“海馬斯”多管火箭炮彈藥、2.1萬枚155毫米火炮炮彈、500枚精確制導的155毫米火炮炮彈、1萬枚120毫米迫擊炮炮彈、100輛“悍馬”(HMMWV)汽車、400個榴彈發射器、輕武器、軍用光學儀器和超過2千萬發輕武器彈藥、清理障礙物的爆破設備，以及寒冷天氣下的防護裝備。

美國國防部稱：“隨着俄羅斯對烏克蘭關鍵基礎設施的無情和野蠻的空襲，額外的防空能力至關重要。將利用‘烏克蘭安全援助計畫’（USAI）資金翻修的‘鷹式’導彈，將補充西班牙最近承諾的‘鷹式’防空系統發射器，以幫助烏克蘭應對這一威脅。‘復仇者’短程防空系統也將為烏克蘭提供保護烏軍和關鍵基礎設施免受無人機和直升機攻擊的能力。”

西班牙政府周四宣布，將在該國已經向烏克蘭提供的四台“鷹式”地對空導彈發射器的基礎上再對烏援助2台該發射器，以應對俄羅斯的入侵。西班牙國防大臣瑪格麗塔·羅伯斯（Margarita Robles）表示，應北約的要求，“將增派兩台發射器”。

西班牙政府月初表示，該國正向烏克蘭提供防空系統和防空導彈，包括四台“鷹式”地對空導彈發射器和一套“阿斯派德”（Aspide）防空系統。瑪格麗塔·羅伯斯強調：“我們堅決支持烏克蘭，因為我們理解它正在行使其合法的自衛權。”

五角大樓指出，自拜登政府上台以來，美國總共向烏克蘭承諾了超過193億美元的安全援助。自2014年以來，美國已承諾向烏克蘭提供超過214億美元的安全援助，“自2月24日俄羅斯開始無端和野蠻的入侵以來，美國已承諾提供超過186億美元的援助”。該部門稱：“為了滿足烏克蘭不斷變化的戰場需求，美國將繼續與其盟國和夥伴合作，向烏克蘭提供關鍵能力。”