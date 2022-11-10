英國對烏追加提供約1千枚地空導彈 英防相：俄羅斯正在慢慢輸掉戰爭

英國/烏克蘭/俄羅斯

英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）11月9日宣布，英國將在短期內完成向烏軍交付大約1000枚額外的地對空導彈。英方指出，這是對烏克蘭要求更多防空能力的回應，這些導彈將在為烏克蘭提供防空和保護其被俄軍持續攻擊的關鍵基礎設施方面發揮重要作用。本·華萊士當天在受訪時表示，俄羅斯在“慢慢輸掉”對烏克蘭的侵略戰爭。

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據英方介紹，英國國防部向烏軍追加提供的約1000枚導彈可以與烏方現有的防空能力結合使用，並能夠擊落空中目標，包括俄軍無人機和巡航導彈。本·華萊士表示：“這一增加數百枚地對空導彈的承諾繼續了我們對烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的防禦性支持，並將幫助烏克蘭應對來自非法針對關鍵國家基礎設施的威脅。”

本·華萊士周三還走訪了用於訓練烏克蘭新兵的訓練營地。在那裡，英軍與八個夥伴國家的部隊一起對7400多名烏克蘭新兵進行了訓練。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）也前往這些營地與本·華萊士會面，並觀看了訓練科目。據悉，目前有1900名烏克蘭新兵在英國參加訓練計畫，並將很快返回祖國。當他們完成訓練後，他們會得到包括作戰服、防彈衣和降噪耳機、防水服和睡袋等物品。

烏克蘭新兵們在訓練中還學習了如何使用止血帶等野戰急救的技巧，並獲得了個人急救包。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）當天還宣布，返國作戰的新兵將獲得極寒天氣包，包括25000套極寒天氣服裝，20000個睡袋和150個保溫帳篷。

本·華萊士向英國廣播公司（BBC）的記者表示，俄羅斯在針對烏克蘭的戰爭中正在“慢慢輸掉”。在他發表這一評論後不久，俄羅斯國防部長紹伊古命令俄軍撤出赫爾松，這是自2月入侵開始以來，俄方佔領的唯一一個烏克蘭地區首府。

本·華萊士對戰爭走向的評估得到了斯托爾滕貝格的回應，後者說俄總統普京在入侵烏克蘭時犯了“幾個巨大的錯誤”。斯托爾滕貝格在到訪英國首相府時指出：“一個是低估了烏克蘭人——他們的勇氣，他們對戰鬥和保護國家的承諾。”

斯托爾滕貝格補充說：“他（普京）犯的另一個錯誤是低估了北約的盟友、夥伴，低估了我們支持烏克蘭的能力”，北約將“無論需要多長時間一直這樣做”。

本·華萊士向前來英國參加訓練的烏克蘭志願者保證，英方將繼續支持基輔，不會因為擔心俄羅斯的報復而放棄。他表示：“俄羅斯當然不喜歡英國站出來反對它的事實——我們站出來支持自由、民主和人權的價值觀，但這不會讓我們放棄。”

本·華萊士還提到了2016年的索爾茲伯里投毒事件，並指俄羅斯多年來一直是英國的一個“積極敵手”。當被問及如果蘇納克首相取消英國政府將國防開支上調到GDP的3％的目標，他是否會留在崗位上時，華萊士表示他會“隨遇而安”地接受每一份國防預算。

本·華萊士說：“十年末的3％或2.5％的（國防開支）目標，在此時此刻並不是擺在我面前的東西。在此時此刻，我需要持續的投資，不僅要支持烏克蘭，還要支持重要的（英軍）現代化建設。”