馬克龍主持發布2022年法國國家戰略審查報告

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法國總統馬克龍11月9日在南法土倫港視察時主持發布了2022年法國國家戰略審查報告（Revue nationale stratégique 2022）。這是法國政府時隔5年首次發布該報告，其概述了法國在國內外的國防和安全環境，並確定了在未來幾年法國將面臨的戰略、行動和軍事力量挑戰。

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據法國政府介紹：“對烏克蘭的入侵、戰略競爭的加劇、戰略競爭中核事實的明確回歸以及對非軍事行動模式的更多依賴，這些事實都表明有必要在歐洲戰略自主權、我們的聯盟和更新的夥伴關係的框架內，反思我們的國防工具的演變。考慮到高強度衝突的風險和混合戰略的使用，必須特別指導我們的思考，以提高我們的復原力。因此，2022年國家戰略審查（報告）提出了法國為自己制定的十項戰略目標，以確保其作為平衡大國的作用並保證其利益的安全。”

自2017年10月，馬克龍上台不久後主導發布的法國國家戰略審查報告，及其在2021年的更新版本以來，各種危機接踵而至，戰爭在歐洲大陸捲土重來，“在我們的社會和經濟的這些重大動蕩的核心，某些趨勢正在得到確認或加速：大國之間的競爭，混合戰略的普遍化，區域大國的更加自信和新技術的破壞性影響，特別是數字和太空技術。”

馬克龍在7月13日對法軍的講話中宣布，這份新的國家戰略審查報告將為新的“軍事計畫法”的工作做準備。該報告是一項跨部委工作的結果，它對世界環境的演變進行了評估，並概述了法國的戰略目標和直到2030年的優先事項。

馬克龍在報告前言中寫道：“最近幾年，悲劇再次進入我們的生活，並對我們國家的命運提出質疑。加劇的修正主義野心、不受約束的機會主義、健康和氣候危機以及歐洲土地上高強度戰爭的回歸提醒我們，在糧食、經濟和能源領域，國家和國際舞台之間存在着深刻的相互依存關係。在一個相互依存的世界裡，我們的主權和我們的復原力問題出現了新的變化。”

馬克龍稱：“自2017年以來，法國選擇對其軍隊進行再投資，在全球平衡發生動蕩的情況下部署法國和歐洲的主權戰略。過去兩年加速並加強了這種轉變。世界秩序的分裂帶來了我們必須應對的挑戰和風險，以維護我們的自由。面對這種全球化的混合戰爭（guerre hybride mondialisée）現象，我因此希望採取一種國家辦法，與法國擔任輪值主席國期間通過的歐盟《戰略指南針》，以及應我們要求於2019年推出並在今年通過的《北約2022戰略概念》保持一致，並作為其補充。”

馬克龍指出：“我們在2017年的審查結果和結論保留了其相關性。我們（的分析）沒有出錯，所以我們的願景是有連續性的，但連續性並不意味着在一個正在硬化和加速的歷史面前的惰性。現在是進行更全面動員的時候了，以更好地全面武裝自己，面對一個戰略競爭和對抗融合的世界的歷史挑戰。我們需要完善我們的分析，以得出有效的結論。”

馬克龍表示：“到了2030年，我希望法國能夠鞏固其作為一個平衡大國的作用，團結、有輻射力、有影響力，是歐洲自主的推動力，並且作為一個可靠和團結的夥伴，為維護基於國際法的多邊機製作出貢獻，從而承擔其責任。國家戰略審查（報告）的結論將使我們有可能在我們所處的新的戰略背景下，提高我們國家的獨立性和實力。”