俄方稱所有俄軍已撤到第聶伯河左岸 俄宣布制裁拜登家屬等200名美國人

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俄羅斯國防部發言人11月11日通過聲明表示，俄軍的所有單位包括超過3萬名軍人，及約5000件軍備和硬件在當天凌晨5時完成了向第聶伯河左岸的轉移。烏克蘭總統澤連斯基當晚在社交媒體平台發布了赫爾松市夜間烏克蘭軍民慶祝的視頻，並指“我們的，赫爾松是我們的”。此外，俄羅斯外交部發布聲明宣布，對包括美國總統拜登的妹妹和兩個弟弟在內的200名美國人實施個人制裁，禁止他們入境。

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俄羅斯國防部表示，俄羅斯軍隊的所有單位在當地時間11日凌晨5時完成了向第聶伯河左岸的轉移，“右岸沒有留下任何一件軍事裝備或武器”。但社交媒體上流程的視頻顯示情況並非如此，在赫爾松的烏克蘭軍隊展示了被離棄的俄軍坦克、裝甲車和成箱的彈藥。烏方則敦促留在第聶伯河西岸的任何俄羅斯士兵立即投降。烏克蘭官員們警告說，一些俄羅斯軍隊可能穿着平民服裝留在了當地。

澤連斯基周五晚在社交媒體平台“電報”上發布了赫爾松市夜間烏克蘭軍民慶祝的視頻，並指“我們的，赫爾松是我們的”。白天早些時候流傳的視頻中顯示，在赫爾松市市中心，人們也看到了烏克蘭軍隊在歡呼雀躍的當地人場面中。但那時在市中心廣場聚集的人群相對較少，這反映出許多居民已經離開，或許還有人擔心俄軍現在已經離開，但可能還會襲擊該市。

烏克蘭軍隊周五在赫爾松州的大部分地區推進，顯然沒有遇到什麼抵抗。來自該地區西岸城鎮和村莊的社交媒體視頻顯示，參加反攻的烏克蘭部隊受到了平民的歡迎。

另據塔斯社報導，俄羅斯外交部當天發布了一份聲明表示，作為報復性措施，俄羅斯對200名美國公民實施入境禁令。

俄羅斯外交部的聲明稱：“為了回應拜登政府不僅對俄羅斯官員、商業和公職人員以及文化界人士不斷施加的新的個人制裁，而且對那些由於這樣或那樣的原因不討好華盛頓的人施加的對等禁令，對200名美國公民實施進入俄羅斯聯邦的禁令。”

據悉，被禁止入境俄羅斯的包括拜登的妹妹和兩個弟弟，白宮發言人卡琳·讓-皮埃爾，以及美國國會眾議院議長佩洛西的丈夫保羅·佩洛西等。在這一禁令中還包括美國學術界、商界和公關機構等多領域人士及家屬。