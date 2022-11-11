戰爭威脅震天 巴黎今舉和平論壇

法國/國際和平論壇

今天是第一次世界大戰停戰日，法國巴黎正於今天召集國際和平論壇。會期兩天。鑒於俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續即將滿9個月，世界多地戰爭威脅增長，和平論壇如何選擇聚焦，引發關注。

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據巴黎和平論壇組織者稱，巴黎和平論壇將敦促重塑國際合作。巴黎和平論壇主席帕斯卡爾-拉米說，第五屆論壇將於周五和周六舉行，該論壇打算必須依靠解決衝突根源來重塑國際合作與和平。

拉米在接受法新社採訪時說："這是關於和平的論壇，因為和平是環境的產物；戰爭或非和平其實來自於社會、發展、宗教、現在的氣候等方面的緊張關係。拉米說，"當你看到氣候變化對人類的影響時，這是顯而易見的，"他說，“我們的想法是回到非和平的源頭，這就是我們舉辦和平論壇的意願。”

據拉米分析說，在一個危機重重的當今世界裡， 傳統行為者、國家和外交官已經沒有能力找到解決方案。因此，巴黎和平論壇彙集了來自民間社會、非政府組織、大公司、城市和主要機構的新行動者。

拉米是前歐盟專員和前世界貿易組織總幹事，他告誡說："我們不打算免除國家和外交官來尋找解決方案的職責"。但是，他敦促挖掘，鼓勵，動員其他行動者的 "能量儲備 "和 "合作意願"。拉米還提到了在周五舉行的委內瑞拉總統馬杜羅的代表和反對派代表之間的會談。他指出："委內瑞拉多數派和反對派之間的對話是極其尖銳、緊張、困難的"。

但拉米承認，"這次對話將在巴黎和平論壇的主持下舉行。我們不知道結果會是什麼。" 拉米說：“但僅僅是他們來找我們談話這一事實就表明，巴黎論壇開始作為一個避風港出現了，在這裡我們也許可以互相說一些我們在其他地方沒有說的話。”

在和平論壇會議開幕式上，約旦王後拉尼婭-亞辛也指出，"各種危機交織在一起"，她並敦促在解決這些危機時要有決心。"她說：“我想挑戰每個人，讓他們把和平目標定位更高，而不僅僅是渡過風暴。” 這位王後還說，"我們的世界已經失去了平衡。僅僅試圖保持某種形式的穩定現在已經不夠了。相反，我們應該認識到這一時刻正是一場動蕩。現在是轉變促進和平模式的時候了。"