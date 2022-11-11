澤連斯基：烏南超過41個定居點已被解放 挪威、荷蘭將提供2.5億美元幫助烏方軍購

烏克蘭/俄羅斯/國際

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在11月10日晚間的例行視頻講話中表示，在俄軍決定撤回到第聶伯河東岸後，烏克蘭南部超過41個定居點已經獲得解放。稍早前，挪威政府宣布將向由英國主導的“烏克蘭國際基金”捐款約15億挪威克朗（約合1.5億美元），用來購買無人機、無人機干擾設備和炮彈，以供烏方使用。荷蘭政府亦宣布向該基金捐助1億歐元（約合1億美元），用於資助烏克蘭購買軍事物資。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯國防部長紹伊古9日下令赫爾松州境內的俄軍由第聶伯河西岸轉移至東岸，建立防禦，以避免造成部隊不必要的損失。烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）當天在接受路透社採訪時則就俄軍宣布撤軍表達了謹慎的態度。他稱：“直到烏克蘭國旗在赫爾松上空飄揚之前，談論俄羅斯撤軍是沒有意義的。”

澤連斯基在周四晚的講話中就烏南方面進展介紹稱：“今天我們有來自南方的好消息。在正在進行的防禦行動的框架內，返回其應有位置的烏克蘭旗幟的數量已經達到數十面。41個定居點被解放。”

澤連斯基向參與反擊的烏軍將士表達感謝後指出：“我們都很高興看到留在被佔領的村莊和城市的烏克蘭人如何迎接我們的戰士。現在許多人幾乎每小時都在查看我們的部隊到達了哪裡，還有哪裡升起了我們的國旗。”

澤連斯基補充說：“但是，欣喜之餘，我們都應該在當下和永遠記住這場運動的意義，我們應該記住，我們國防軍的每一步都是我們戰士的生命。為了烏克蘭人的自由而付出的生命。現在發生的一切，都是通過幾個月的激烈鬥爭取得的。它是通過勇氣、痛苦和損失實現的。”

澤連斯基強調：“不是敵人離開。而是烏克蘭人以沉重的代價趕走了佔領者。就像在我國東部，在哈爾科夫地區。就像之前在北方——基輔地區、蘇梅地區、切爾尼戈夫地區一樣。現在在尼古拉耶夫地區、赫爾松地區（也是如此）。”

澤連斯基說：“我們必須一路走下去，在戰場上和外交上；讓我們的旗幟，烏克蘭的旗幟，而不再是敵人的三色旗，懸掛在我們整個土地上，沿着我們整個國際公認的邊界。這將會實現的。”

澤連斯基在當晚的講話中還向宣布對烏提供進一步援助的英國、荷蘭和美國等國表示感謝。他說：“這些資金以及來自其他合作夥伴的資金將用於直接從製造商那裡購買裝備，並將為未來工作。為了烏克蘭變得更加強大。”

據悉，由英國政府發起的“遠征軍聯合部隊”（JEF）的10個成員國的防長及代表周四在蘇格蘭愛丁堡舉行了會議。與會的荷蘭國防大臣奧隆格倫（Kajsa Ollongren）宣布，荷蘭政府將向由英方主導的“烏克蘭國際基金”捐款1億歐元，用於資助烏克蘭購買軍事物資。除荷蘭外，其他基金參與者是其發起國英國、丹麥和挪威。

與會的挪威國防大臣格拉姆（Bjørn Arild Gram）也宣布，挪威政府正準備向該基金捐款約15億挪威克朗（約合1.5億美金），幫助為烏克蘭購買無人機、無人機干擾設備和炮彈。據悉，挪威此前已承諾向這一由英方主導的基金捐贈4億挪威克朗。

據英方介紹，“烏克蘭國際基金”將用於直接從武器製造商那裡購買裝備，這意味着它將加速對烏克蘭的安全援助。該基金的參與國正在與基輔方面起草一個框架，其中規定了誰承擔什麼責任。迄今為止，英國已經捐助了2.5億英鎊，該基金總額超過5億英鎊。

據了解，由英方發起的“遠征軍聯合部隊”由丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威、瑞典和英國組成。

英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）當天表示：“我們各國仍然堅定地支持烏克蘭的主權和領土完整。‘遠征軍聯合部隊’一直處於提供外交、財政、人道主義和軍事支持的最前沿，我們將繼續這樣做，直到俄羅斯撤出他們的部隊。”

荷蘭國防大臣奧隆格倫指出：“如果俄羅斯停止戰鬥，就不會有戰爭。如果烏克蘭停止戰鬥，就不會有烏克蘭”。她強調稱：“對烏克蘭的國際支持仍然至關重要。”