美國將從韓國購買10萬發155毫米炮彈送往烏克蘭

烏克蘭/美國/韓國

據《華爾街日報》及美聯社報導，韓國將首次通過首爾和華盛頓之間的秘密武器交易向烏克蘭部隊出售炮彈，此舉反映了在與俄羅斯發生數月戰爭後全球對軍火需求的增加。熟悉這項交易的美國官員說，美國將購買10萬發155毫米炮彈，並將其運往烏克蘭，這足以為烏克蘭的炮兵部隊提供至少幾周的密集作戰所需的彈藥。

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一名美國官員周四表示，美國將從韓國軍火製造商那裡購買10萬發155毫米榴彈炮炮彈提供給烏克蘭，這是兩國政府已經進行了一段時間談判的交易。

報導指，這項協議是在烏克蘭領導人要求夥伴國家提供更多的武器和援助，以支持烏軍正在進行的反擊戰，將俄軍趕出他們在戰爭早期佔領的一些地區時達成的。這也緩解了美國軍方，特別是美國陸軍和海軍陸戰隊的擔憂，他們擔心五角大樓持續向烏克蘭轉讓榴彈炮彈藥正在侵蝕自身的庫存。

其他美國國防官員證實了該合同的大致內容，並表示這將有助於解決庫存壓力，特別是涉及烏軍一直在大規模使用的榴彈炮彈藥。上周，一名美國國防官員向記者介紹說，烏克蘭每天要消耗多達7000發火炮彈藥，而俄羅斯每天要發射多達20000發火炮彈藥。

韓國國防部在一份聲明中承認正在就出口數量不詳的155毫米炮彈以補充美國日益減少的庫存進行談判。然而，韓方表示，談判是在假定美國將是這些炮彈的 “最終用戶”的情況下進行的，而且首爾堅持其只向烏克蘭提供非致命性援助的原則。

到目前為止，韓國對烏克蘭的支持僅限於非致命性裝備和用品。今年4月，烏克蘭總統澤連斯基在俄羅斯襲擊馬里烏波爾後向韓國施壓，要求提供致命武器。韓國國防部當時證實，其拒絕了向烏克蘭提供防空武器的請求，理由是韓國政府的原則是只提供非致命性援助。

美國國防部的發言人說，美方一直在與韓國的工業基地討論彈藥問題。五角大樓發言人梅納斯（Martin Meiners）中校說：“任何潛在的裝備銷售或轉讓總是根據美國和韓國在半島上當前和未來的軍事準備要求進行密切評估，並且不會減損我們的防禦態勢或應對區域威脅的準備”。

本月早些時候，美國從其在韓國的武器庫存中發送了一批炮彈，這一轉移之前沒有被五角大樓披露或承認。與此同時，拜登政府最近表示，俄羅斯已經轉向朝鮮購買炮彈，這些炮彈是通過間接路線發送的，包括通過中東和北非的第三國運輸。