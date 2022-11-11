赴烏參戰的一名日本男子死亡 日外相：深感遺憾

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經日本政府確認，一名前往烏克蘭志願參加對俄羅斯軍隊戰鬥的20多歲日本男子在當地時間11月9日死亡。日本外務大臣林芳正在出席11日的記者會時表示，“深感遺憾”，並重申日本國民“無論出於何種目的，請不要前往烏克蘭”。

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據日本時事通信社報導，林芳正周五向媒體表示，日本駐烏克蘭大使館向烏克蘭當局證實，一名20多歲的日本男子參加了在烏克蘭與俄軍的戰鬥，已於當地時間9日死亡。

林芳正稱，對此“深感遺憾”，並指日本駐烏克蘭大使館目前正從保護日本國民的角度提供必要的支持，包括與死者家屬聯繫和與負責歸還遺體的烏克蘭政府協調。

林芳正強調，“就未來的措施而言，我們已經對整個烏克蘭發出了疏散警告，我想重申，我們敦促您不要出於任何目的前往烏克蘭。 我還想重申，那些已經在該國的人在確保其安全後應立即撤離。”

據《日經新聞》報導，據信這是俄羅斯入侵烏克蘭造成的第一個日本人死亡。該男子生前隸屬於參加烏克蘭東部前線反攻行動的一個單位。在戰鬥中，該部隊遭到襲擊並喪生。烏克蘭軍方已與其家人取得聯繫，並已開始着手歸還遺體。

報導指，鑒於日本政府已向烏克蘭全境發出疏散警告，並要求國民停止前往該國。前往參加作戰的人可能會被控以日本刑法規定的“準備私人戰爭和陰謀罪”。

日本內閣官房長官松野博一在記者會上表示，駐烏使館正在提供聯繫該男性的家人等必要支援，並呼籲“無論出於何種目的，請不要前往烏克蘭”。