世界均嘆價格飛漲 藝術品價升更震撼

藝術/拍賣

世界各地的能源價格正在飆升。在拍賣會上出售的藝術品的價格也是大升。在美國曼哈頓洛克菲勒中心組織的拍賣，仍在繼續，兩天前有五幅畫作進入了拍賣價格超過1億美元的高價區，這表明儘管有烏克蘭戰爭和通貨膨脹的經濟不確定性，藝術市場仍在繼續增長。

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據本台報道，著名收藏家保羅-艾倫的藝術收藏品在拍賣會上突破10億美元大關。微軟聯合創始人保羅-艾倫的藝術收藏品是從周三開始拍賣對。拍賣會仍在進行中。保羅-艾倫總共150件藏品拍賣，已有60件藏品出售，這些售出藏品的價格已經超過了10億美元的歷史大關，也創了一個記錄。

在周三售出的60件保羅-艾倫的收藏品中，喬治-修拉Georges Seurat的一幅畫是最貴的：一位匿名買家為法國畫家的《Les poseuses》支付了超過1.49億美元。這幅畫被認為是點彩畫的代表作。

這也是藝術市場歷史上最昂貴的銷售之一。

另一位富有的藝術愛好者以超過1.37億美元的價格買下了法國畫家保羅-塞尚的《Montagne Sainte-Victoire》。

該報道稱，僅本次拍賣，在擁擠的紐約拍賣室里，一個又一個的先前的記錄在錘聲中倒下。文森特-凡高的一幅畫以1.17億成交，保羅-高更的一幅大溪地時期的畫以1.05億成交。

隨着這場紐約拍賣會繼續進行，2022年應該仍然是藝術市場歷史上最昂貴的年份之一。證明在這個不確定的時代，藝術仍然是富人的安全投資。