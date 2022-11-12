布林肯稱任何談判框架的時間和內容由烏方決定 庫列巴呼籲俄方勿玩“饑餓遊戲”

烏克蘭/美國/俄羅斯

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11月12日在柬埔寨首都金邊舉行的東盟系列會議場邊，與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）舉行了會談。布林肯重申，任何與俄羅斯談判框架的時間和內容仍由烏克蘭決定。庫列巴則在當天的記者會上敦促東盟成員國要求俄羅斯遵守黑海穀物倡議，以避免危及世界糧食安全。

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布林肯在與庫列巴進行會談前表示：“我們今天的會議正值烏克蘭剛剛解放赫爾松市和該地區，這一成功再次證明了烏克蘭武裝部隊和烏克蘭人民的非凡勇氣，以及烏克蘭從世界各國，當然包括美國得到的強有力的支持。這種支持將一直持續下去，包括安全、人道主義、經濟（援助）。”

布林肯說：“同時，即使取得了這一重大成功，我們也知道，俄羅斯繼續殘害烏克蘭，特別是其有針對性的運動，試圖摧毀烏克蘭的能源基礎設施——維持供電燈光、讓人們在冬季取暖所需的一切，對整個烏克蘭的平民人口產生了可怕的影響。我們的決心是幫助支持烏克蘭捍衛這些關鍵的基礎設施，當然，如果它們被損壞，我們也會進行替換和修復。”

布林肯補充說：“但我認為世界應該注意到每一天發生的事情。如果你看看地圖，看看俄羅斯試圖做什麼來破壞烏克蘭的基礎設施，並因此對全國各地平民的生活造成可怕的損害，這也是世界應該感到震驚的事情。”

布林肯向庫列巴表示：“你來到這裡的事實也證明，你一直在世界各地努力確保對烏克蘭的支持。我認為這種支持在全世界都很強大，幾周前它體現在聯合國大會的一次投票中，143個國家站出來反對俄羅斯對烏克蘭的侵略。但繼續確保這種支持仍然非常重要。”

庫列巴對布林肯說：“我很感謝你在發言中首先提到赫爾松。而且我想讓美國人民和拜登政府知道，當赫爾松地區和赫爾松市的居民以喜悅的淚水歡迎烏克蘭士兵時，這也是對所有幫助我們迫使俄羅斯撤退的美國人和美國人民的感激之淚。我們將永遠感謝拜登總統和美國人民所做的一切，無論他們的政治，國內政治偏好如何，都是為了實現這一目標。”

庫列巴對布林肯說：“我認為這是具有象徵意義的，一年前，11月10日，我在華盛頓，你和我簽署了修訂後的《烏克蘭和美國戰略夥伴關係憲章》；一年後，11月10日，我在東南亞簽署了烏克蘭加入《東南亞友好合作條約》的文件”。他補充說：“所以這只是表明，在鞏固我們作為一個屬於西方的國家的地位和我們與美國的戰略夥伴關係之後，我們已經走了多遠。”

庫列巴提到：“我上個月到訪非洲，今天來到亞洲，我們已經準備好了。我們將與所有國家進行大量合作，與他們一起在這場鬥爭中站在國際法和我們世界的一些非常基本的原則一邊，在這場反對俄羅斯不僅對烏克蘭而且對我們世界所建立的所有這些原則的侵略的鬥爭中。”

庫列巴強調：“只有團結起來，我們才能取得勝利，將俄羅斯趕出烏克蘭。我們已經在路上了。這即將到來，我們的勝利將是我們的共同勝利——全世界所有熱愛和平的國家的勝利。”

據美國國務院介紹，布林肯稍後在會談中表示，美國將堅定不移地致力於協助烏克蘭減輕俄羅斯持續攻擊關鍵基礎設施的影響，包括加快人道主義援助和過冬努力。他們討論了烏克蘭在戰場上的持續有效性，布林肯重申，任何談判框架的時間和內容仍由烏克蘭決定。雙方還重申了在聯合國努力下達成的黑海穀物倡議在11月19日到期前延期的重要性。

同樣就這一問題，庫列巴周六在出席記者會時呼籲東盟成員國敦促俄方繼續遵守這一協議，以保證全球糧食安全。庫列巴向媒體表示：“我呼籲所有東盟成員國採取一切可能的措施，阻止俄羅斯與世界玩‘饑餓遊戲’。糧食走廊應該免於衝突。”

經聯合國斡旋達成的黑海穀物倡議制定了一套程序，保證了運送烏克蘭穀物、化肥和其他糧食產品的船隻通過黑海走廊，以對全球出口。烏克蘭是世界上最大的糧食出口國之一，通常每年向全球市場供應約4500萬噸糧食。

庫萊巴說：“同樣重要的是，要確保參與這一倡議的俄羅斯檢查員，他們本着誠意行事，他們檢查船舶時沒有任何人為的拖延”。他強調：“無論在戰場上發生什麼，俄羅斯都不應該把這條走廊作為一種訛詐，作為國際關係中的一個籌碼。”