拜習會：拜登將敦促習近平約束朝鮮武器發展

美國，中國，朝鮮

美國總統拜登今天飛抵柬埔寨首都金邊，參加東盟系列峰會。下周將出席在印尼舉行的G20會議，並將與中國國家主席習近平舉行場邊會談。白宮表示，拜登屆時將敦促習近平約束朝鮮的武器發展。

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拜登與習近平定於下周一在印尼巴厘島舉行的20國集團峰會間隙會面。會面前，朝鮮剛剛進行了破紀錄一連串導彈試射，令外界對朝鮮可能很快會展開第7次核試的擔憂增加。

美國國家安全顧問蘇利文周六在陪同拜登前往柬埔寨的飛機向記者說，拜登總統將在會面時告訴習近平，作為朝鮮的最大的盟國，中國“發揮具有建設性的作用，遏制朝鮮走向最糟糕的局面，這也符合北京的利益。”

拜登也將表明，如果平壤導彈和核發展計畫“持續進行下去，只會意味著美國在該地區的軍事和安全部署會進一步強化”。

蘇利文說，拜登不會對中方提出要求，而是將向習近平闡述拜登的“自身觀點“，也就是”朝鮮不僅對美國、韓國及日本構成威脅，也對整個地區的和平與穩定構成風險”。他說，中國是否願意對朝鮮增強施壓，“當然取決於他們自己”。 不過蘇利文說，隨著朝鮮迅速提高其導彈發射能力，“目前的局勢更加嚴峻”。

路透社報道，拜登周日將與日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅會面，預計將討論他與習近平會面時將涉及的議題。