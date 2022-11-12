澤連斯基：今天是一個歷史性的日子，我們正在收復赫爾松

烏克蘭/俄羅斯/國際

隨着烏軍正在時隔8個月多月後重新奪回對烏南重鎮赫爾松市的控制，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在11月11日晚的例行視頻講話中表示，這一天對於烏克蘭來說是“歷史性的一天”。

廣告 繼續瀏覽後續

澤連斯基在講話中說道：“烏克蘭人! 我們不屈不撓、美麗而團結的國家的堅強人民! 今天是一個歷史性的日子。我們正在收復我們國家的南部，收復赫爾松。截至目前，我們的衛國者正在接近該市，還剩下不少，我們正在開始進入（赫爾松）。然而，特種部隊已經進入該市。赫爾松的人民在等待。他們從未放棄過烏克蘭。對烏克蘭（心存）的希望總是有道理的——烏克蘭總是能重新拿回屬於自己的東西。”

澤連斯基說：“我很高興看到人們不顧所有的威脅，不顧佔領者的鎮壓和虐待，珍惜烏克蘭的旗幟，相信烏克蘭...... 而且，即使該市還沒有完全清除敵人的存在，赫爾松人民自己已經在街道和建築物上清除俄羅斯的標誌和佔領者在赫爾松的任何痕跡。在被我們的衛國者解放的所有其他城市，情況也是如此。在那些仍在等待我們返回的城市也將是如此。烏克蘭將來到其所有人民的身邊。由於我們在戰場上和外交上的實力，我們將恢復我們國家的領土完整。”

澤連斯基說：“我感謝烏克蘭武裝部隊的每一名戰士和每一個單位，他們使南方的這次反攻行動現在成為可能。絕對要感謝所有人，從列兵到將軍。烏克蘭武裝部隊、情報部門、國家安全局、國民警衛隊——所有為赫爾松地區接近這一天的人。我們將很快逐一點名所有的英雄。而且他們將更快地獲得獎勵。”

澤連斯基說：“在我們的武裝部隊到達指定的邊界後不久，將在赫爾鬆開始採取穩定措施，各地的情況也是如此。我們始終如一地化解各種威脅。首當其衝的就是地雷。佔領者留下了大量的地雷和炸藥，特別是在重要物體上。我們將開展排雷工作。”

澤連斯基說：“這一點非常重要：現在，排雷工作甚至還沒有開始，我們無法確保媒體代表進入赫爾松。有必要至少對基本通信（設備）進行排雷，檢查主要對象。我們將儘可能地恢復正常生活的所有條件。我們的衛國者身後緊跟着警察、工兵、救援人員、能源工人......。醫學、通訊、社會服務正在回歸...... 生命正在回歸（當地）。”

澤連斯基說：“我想單獨向那些被留在赫爾松和南部其他城市的俄羅斯士兵、僱傭兵和通敵者講話。你們獲救的唯一機會是向烏克蘭作為俘虜投降。我們保證，你們將得到符合法律和國際標準的待遇。對於那些穿上便衣，躲在某個地方的俄羅斯士兵，我想說的是，躲藏是沒有意義的。反正我們會找到你們的。不要再拖了。被烏克蘭人自願被俘是所有佔領者的唯一選擇。”

澤連斯基說：“我今天又召開了一次最高統帥部參謀會議。首先是（探討）前線的局勢，當然，重點是南方的發展。但我們並沒有減少對其他地區的關注。我們正在到處行動，加強我們在各地的陣地。我們在頓涅茨克地區堅守陣地。另外，還審查了能源部門的情況和恢復工作的進程。昨晚，佔領者再次打擊了我們的關鍵基礎設施。正因為如此，今天上午和下午，全國部分地區不得不實行緊急停電。但在大多數城市和地區，我們設法恢復了穩定能源限制的時間表。”

澤連斯基說：“而且我們正在儘可能積極地工作，以加強我們保護天空的能力，恢復佔領者不幸破壞的一切。我今天與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）通話，向他通報了赫爾松的情況，以及總體上前線的情況。我感謝他在防務支持方面的下一步行動，我們同意發展這種合作。當然，（我們）也討論了二十國（G20）集團峰會的準備工作。”

澤連斯基說：“很明顯，俄羅斯並不考慮和平問題。對尼古拉耶夫的另一次恐怖襲擊——俄羅斯的火箭彈摧毀了一棟居民樓，這清楚地證明了俄羅斯真正擔心的是什麼：不是如何達成和平，而是如何造成最痛苦的破壞...... 不是如何開始真正的談判，而是如何用導彈或無人機襲擊烏克蘭的東西，讓烏克蘭人受苦...... 那麼，烏克蘭和世界有能力懲罰恐怖分子所做的一切並恢復和平，以我們的條件實現和平。”

澤連斯基說：“我們的籌款平台‘團結24’（United24）已經為（組建）一支海軍無人艦艇編隊發起了籌款活動。我宣布了這一點。因此，現在每個人，不僅在烏克蘭，而且在其他國家都可以加入組建世界上第一支海軍無人艦艇編隊——可以為我們的海洋區域提供安全。第一艘海軍無人艦艇，在不到一個小時內就籌集到了資金，並被命名為‘赫爾松’。相當符合邏輯。我們將把第二艘海軍無人艦艇稱為‘塞瓦斯托波爾’。我相信，這一切都使我們克里米亞解放的時間越來越近。”

澤連斯基說：“我與由立陶宛議會議長率領的立陶宛代表團進行了會談。議長的名字叫勝利（Viktorija），這非常具有象徵意義。而正是在這樣一個日子裡，她來到我們的身邊。我感謝我們的立陶宛朋友的幫助，感謝他們自俄羅斯入侵開始以來對我們的防務支持。我們討論了廣泛的話題：防務方面的進一步合作，我們的重建，烏克蘭融入歐洲和烏克蘭融入歐洲-大西洋一體化。”

講話最後，澤連斯基說：“還有一件事。今天，又有45名烏克蘭衛國者從俄羅斯的囚禁中獲釋，他們都是武裝部隊的戰士，士兵和中士。我們記得所有仍被囚禁的英雄們。我們將把每一個人都送回來。我們的團隊——布達諾夫（Kyrylo Budanov）、葉爾馬克（Andriy Yermak）、烏索夫、馬里烏克（Vasyl Maliuk）、魯賓內茲（Dmytro Lubinets）等人，每天都在為把我們所有的人從俄羅斯的囚禁中解放出來而努力。”

澤連斯基表示：“我真誠地感謝每一個關心烏克蘭的人! 榮耀歸於每一個為自由而戰的人! 對所有被佔領者奪去生命的人表示永恆的懷念。榮耀歸於烏克蘭!”