英國和歐盟據報將在G20峰會上“盡一切可能”孤立俄羅斯

烏克蘭/俄羅斯/國際

據英國《每日電訊報》周五援引知情人士的話報導，英國和歐盟計畫在即將舉行的二十國集團（G20）巴厘島峰會上就俄羅斯全面入侵烏克蘭一事，與率團前來參會的俄外長拉夫羅夫對峙。據悉，當俄羅斯代表在峰會上發言時，英國和歐盟的代表團將共同退場，以示抗議。

廣告 繼續瀏覽後續

本次二十國集團峰會將於11月15日至16日在印度尼西亞的巴厘島舉行。俄羅斯總統普京將不出席這次會議，俄羅斯代表團將由拉夫羅夫率領。報導指，歐盟官員將在此次峰會上“盡一切可能”孤立俄羅斯。英國和歐盟還將敦促俄羅斯緩和烏克蘭的衝突。

歐盟對外行動署的一位發言人表示：“我們試圖與合作夥伴合作，以便非常、非常、非常堅定地表明國際社會對俄羅斯所有這些罪行、暴行和非法行動的看法”。該發言人指出，這也意味着“勸阻他們不要會見拉夫羅夫或會見任何領導俄羅斯代表團的人，或在俄羅斯（代表）站起來發言時讓人退場。”

法國總統府的一位消息人士告訴《每日電訊報》稱：“烏克蘭戰爭將成為巴厘島（峰會）的中心議題，除了普京之外，所有（G20成員國的）國家元首都會到場”。

此前，烏克蘭總統澤連斯基表示，如果普京出席此次峰會，他將拒絕參會。在普京表示不會出席會議後，澤連斯基預計將以線上發生參加峰會。