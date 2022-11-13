東盟介紹與多國峰會成果

金邊東盟峰會

11月13號一天進行了多場東盟與多國的峰會，柬埔寨外交與國際合作部國務秘書、東盟峰會發言人孔帕克閣下在晚間記者吹風會上介紹了幾個峰會的一些主要成果。

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就東盟加三(中國，日本和韓國)峰會, 領導人談論了他們在過去一年中共同合作實現的發展，也正在研究一些對東盟和其他三國之間的夥伴關係具有戰略意義的優先領域，例如，確保開放自由市場供應鏈的重要性，以及如何能夠進一步加強加三國和東盟成員國在這個特定領域的關係。

據介紹，在接下來的東盟印度峰會上，雙方慶祝了東盟和印度之間關係三周年。而這也是東盟和印度領導人宣布建立東盟印度全面戰略夥伴關係的一個好機會。東盟和印度也在研究目前的貿易協定，以便能夠進一步擴大它。領導人還研究了一些對夥伴關係最重要的關鍵領域，例如，數字經濟、商業、經濟關係、教育、文化，還有人民的流動性或連接性、能源、食品安全、公共衛生、農業和科學等等。

至於東盟澳大利亞峰會，領導人慶祝了東盟國家和澳大利亞在過去五十年裡所取得的成果和成就。他們期待着未來有更多的成果，特別是在我們剛剛將我們的關係升級為東盟日本峰會的全面戰略夥伴關係的時候。

東盟成員國和日本領導人審視過去一年關係的發展，他們對進展感到滿意，特別是在許多關鍵領域的夥伴關係方面，例如經濟、氣候變化、公共衛生夥伴關係，以及在2023年慶祝兩國關係的建議。領導人還歡迎為創新和可持續的日本經濟夥伴關係制定未來行動計畫的工作計畫，以及關於私營部門主導的倡議，以及為剛完成的東盟峰會創造東盟日本經濟合作願景的建議。

對於東盟和美國領導人的峰會，他說雙方領導討論了從經濟、社會發展、環境、安全等一系列廣泛的議題。而現在正在進行全面的戰略夥伴關係。領導人也期待着提出更多他們可以一起工作的優先領域，並聽到了各方承認，他說東盟和美國有巨大的潛力繼續加強和深化關係。所有領導人也都承認，美國在該地區有一個極其重要的作用。

在記者會舉行時，當天最後一個峰會，東盟加拿大峰會尚未結束，因此未被提及。