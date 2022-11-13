澤連斯基：烏軍已奪回對赫爾松地區60多個定居點的控制

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）11月12日晚通過例行視頻講話表示，烏克蘭武裝部隊已經奪回對赫爾松地區60多個定居點的控制權。地區軍事管理部門負責人通過社交媒體平台介紹稱，烏克蘭當局正在新解放的赫爾松市開始排雷、重建和恢復市政服務。

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澤連斯基在周六晚談道：“今天，我們大家一起感到非常熱情。我不知道我們大家中是否至少有一個人沒有看過我們的赫爾松人民迎接烏克蘭衛國者的視頻。幾個月的俄羅斯佔領，幾個月的對我們人民的嘲弄，幾個月的俄羅斯會永遠留在那裡的故事……儘管如此，（現如今赫爾松的）街道上仍然是烏克蘭國旗的海洋。人們甚至沒有想到要拒絕烏克蘭。而世界現在看到了這一點。它看到了當烏克蘭人遇到自己的人民時意味着什麼。它看到了烏克蘭人的團結意味着什麼。它看到了為什麼我們應該把我們的整個土地從侵略者手中解放出來。”

澤連斯基說：“我們將看到更多這樣（迎接烏克蘭軍隊）的問候。在那些仍然被佔領的城市和村莊。我們不會忘記任何人，我們不會放棄任何人。由於我們的國防行動和外交手段，我們一定會到達我們的國家邊界——國際公認的烏克蘭邊界的所有地段。截至今天晚上，烏克蘭武裝部隊已經奪回了赫爾松地區60多個定居點的控制權，警察已經開始採取穩定措施。赫爾松本身也在進行穩定措施。”

澤連斯基說：“在解放區的每個地方，我們的炸彈處理專家都有很多工作要做。近2000件爆炸物已經被清除，包括地雷、絆線和未爆彈藥。在逃離赫爾松之前，佔領者摧毀了所有重要的基礎設施——通信、供水、供熱、供電......” 他表示：“現在非常重要的是，告訴所有赫爾松居民要小心，不要試圖獨自檢查佔領者留下的任何建築物和物品。如果你與該城鎮的居民有聯繫，請一定要把這個消息轉告給他們。”

在相繼感謝了參加這次反攻的烏軍部隊後，澤連斯基說：“感謝大家為解放赫爾松所做的出色工作！在海尼切斯克（Henichesk）和梅利托波爾也將如此。我們還將來到我們頓巴斯的所有城市和村莊。我們一定會看到我們的部隊到達克里米亞的情況，他們會受到烏克蘭國旗地迎接，當地人在那裡保留了烏克蘭的國旗，在解放之日會有數以百計的國旗出現在街上。”

此外，赫爾松地區軍事管理部門負責人通過“電報”平台在周六介紹稱，烏克蘭當局正在新解放的赫爾松市開始排雷、重建和恢復市政服務。該負責人在視頻中說：“烏克蘭國家警察和國家安全局也已開始履行其職責。國家緊急情況服務局正在清除地雷。我們正在為城市恢復正常生活而努力”。

烏克蘭警方當天在一份聲明中說，目前約有200名警察在赫爾松市工作。“赫爾松周圍和境內已經設置了路障。地區警察繼續記錄俄羅斯佔領者的罪行，”聲明中說。據悉，赫爾松市當局已經實行了晚上和夜間宵禁，以確保居民的安全。