英防相：赫爾松失利後，俄羅斯或將增派炮灰上戰場

英國/俄羅斯/烏克蘭

針對烏軍在戰場上取得的又一勝利，英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）11月13日在受訪時表示，俄羅斯將就失去對烏南重鎮赫爾松的控制感到擔憂和失望，並警告說這可能意味着俄方會派出“更多的炮灰”上戰場。

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就烏軍奪回了對赫爾松市控制的戰況進展，本·華萊士表示：“我所要做的就是謹慎對待這些場景。我的意思是，顯然是非常明顯的。烏克蘭已經奪回了俄羅斯在3月份設法奪取的眾多目標中的唯一一個。赫爾松是俄羅斯失敗的眾多目標中的一個。現在，烏克蘭已經奪回了它。這基本上向俄羅斯民眾提出了一個問題，即這一切究竟是為了什麼？”

本·華萊士指出，烏軍在赫爾松取得的成功也顯示了其非凡的軍事力量，“全世界許多人都認為他們不會堅持超過幾個星期。他們不僅堅持了下來，幾周的時間已經持續了好幾個月。他們已經有效地大規模削弱了俄羅斯軍隊，並奪回了（俄方）唯一（成功獲取）的目標。”

本·華萊士表示：“所以從心理上講，俄羅斯會對此感到擔心和失望。但你永遠不要低估俄羅斯。歷史會提醒你，俄羅斯可以對他們自己人很殘忍。如果他們需要更多炮灰，這就是他們要做的。我們今天看到，他們宣布，你知道，學校的孩子們將被訓練，這就是我們面對的政權類型。”

就俄烏展開和談的可能，本·華萊士強調：“我認為應該由烏克蘭人決定他們何時以及如何進行談判。歸根結底，烏克蘭將希望從實力的地位來做這件事。勢頭在烏克蘭身上。我看不出烏克蘭為什麼要阻止這一勢頭。”

英國周日舉行了國殤紀念日活動，本·華萊士談道：“我認為今天是一個提醒，我們以前在歐洲遭受過戰爭，數以萬計的英國軍人作為平民為打敗法西斯主義獻出了生命。悲慘地是，我們再一次來到這裡。幾十年後，歐洲大陸和烏克蘭發生了戰爭，一個類似的俄羅斯政權正試圖將其意志強加於一個主權國家，造成數萬人死亡。”

此外，英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）在天空新聞台周日播出的專訪中就赫爾松易手錶示：“我認為它的意義在於，你再次看到俄羅斯的失敗”。不過，他也表達出對戰爭全局的謹慎態度。

拉達金說：“我們必須小心（不要）迅速得出結論：這是一個重要的時刻，這意味着我們離（戰爭）結束更近了......我認為它導致的是持續的混亂，是一場曠日持久的衝突，烏克蘭得到了國際社會的支持，有勇氣、決心和智慧為其生存而戰。而這將會贏得勝利。”

拉達金亦指出，應該由烏克蘭來決定何時以及如何進行談判。

拉達金說：“我們必須尊重，並承認是澤連斯基要為他的國家決定什麼時候是正確的談判點。”