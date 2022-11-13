G20 峰會前 美國東盟建全面戰略夥伴關係

東盟峰會 美國

在柬埔寨首都金邊，11月13號一天進行了多場東盟與多國峰會，但最引人關注的還是東盟與美國的峰會，雙方在會後的聯合聲明中宣布宣布將美國與東盟的關係升級為“全面戰略夥伴關係”。分析普遍認為，拜登此次出席東盟峰會要強調美國對這一地區的承諾，同時展示在北京的後院抗衡中國影響力的決心。

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東盟去年曾將與中國的關係提升為全面戰略夥伴關係，而現在美國也與中國一樣，成為東盟的全面戰略夥伴。

東盟在美中間平衡

主辦國柬埔寨外交與國際合作部國務秘書、東盟峰會發言人孔帕克對於東盟和美國領導人的峰會做簡單介紹時說，雙方領導討論了從經濟、社會發展、環境、安全等一系列廣泛的議題。而現在正在進行全面的戰略夥伴關係。領導人也期待着提出更多他們可以一起工作的優先領域，並聽到了各方承認，他說東盟和美國有巨大的潛力繼續加強和深化關係。所有領導人也都承認，美國在該地區有一個極其重要的作用。

實際上，眾所周知，隨着東南亞國家在國際地緣政治中的作用日益凸顯，拜登政府延續奧巴馬的亞洲軸心戰略，但要發展與十分務實的東南亞國家的關係，尤其與已經在這個地區大力開拓影響力的中國進行競爭，就必須拿出真材實料有吸引力的紅包來，這也是拜登此行要向東盟國家做出的承諾。

在美中戰略競爭呈現白熱化之際，東盟試圖在兩者之間維持中立的立場。東盟國家一方面重視與中國的經貿關係，另一方面也迫切需要美國提供的安全保證和經濟支持。

拜登帶來的承諾

拜登是自2017年以來首位出席東盟峰會的美國總統，他的金邊之行也是此次亞洲之行的一站。為了顯示誠意，拜登在峰會的簡短致辭一開始就特彆強調這是他的第三次旅行，第三次峰會--第二次親自出席,這證明了美國對我們與東盟關係的重視以及我們對東盟中心地位的承諾。因為東盟是美國印太戰略的核心。美國繼續加強我們的承諾，與一個有能力的、統一的東盟同步工作，隨着美國東盟全面戰略夥伴關係的啟動，開始了雙方合作的新時代。將共同解決這個時代最大的問題，從氣候到健康安全，抵禦基於規則的秩序受到的重大威脅，以及結束對法治的威脅，並建立一個自由和開放、穩定和繁榮、有彈性和安全的印度-太平洋。

美國正在投入真正的資源，在過去的一年裡，美國政府已經宣布了超過2.5億美元的與東盟的新倡議，拜登說，在2023年，他要求為東南亞提供8.5億美元的援助。美國要在東南亞開發一個綜合的電動汽車生態系統，使該地區能夠追求清潔能源、經濟發展和雄心勃勃的減排目標。同樣，美國正在啟動一個美國東盟基礎設施和連通性平台，通過這個平台將全球基礎設施和投資夥伴關係的好處帶給東盟國家，將根據東盟確定的需求共同開發項目，創造可持續的高標準基礎設施，支持該地區的人民。雙方還將討論俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭，以及我們為解決戰爭的全球影響，包括在東南亞的影響所作的努力。對此美國期待繼續與東盟一起努力，深化整個地區的和平與繁榮，解決從南中國海到緬甸的挑戰，並為共同的挑戰找到創新的新解決方案。

聯合聲明

在拜登結束與東盟國家領導人峰會之後，雙方發表一份聯合聲明，稱 “建立全面戰略夥伴關係反映了第九屆東盟與美國峰會、2022東盟與美國特別峰會雄心勃勃的成果，並將開闢對我們總計10億人民未來繁榮和安全至關重要的新的合作領域。”

聯合聲明還要求雙方官員繼續接觸，為落實上述目標作出努力。聯合聲明還說。“要通過堅持自由航行、根據包括1982年聯合國海洋法公約在內的公認國際法原則和平解決爭議並藉由東盟主導的機制來推動海上合作。”

在拜登結束與東盟國家領導人峰會之後，雙方發表一份聯合聲明， “建立全面戰略夥伴關係反映了第九屆東盟與美國峰會、2022東盟與美國特別峰會雄心勃勃的成果，並將開闢對我們總計10億人民未來繁榮和安全至關重要的新的合作領域，”美國與東盟的聯合聲明說。

陪同拜登此次出訪的官員包括國務卿布林肯和白宮安全顧問沙利文，美國CNN報道，沙利文在記者吹風會上還透露，在金邊期間，拜登將在朝鮮進行多次武器試驗後於周日與日本和韓國領導人會面。鑒於日本和韓國之間的歷史性緊張關係，這次會議值得注意，而這兩個堅定的美國盟友之間的關係一直是拜登試圖彌補的。

沙利文表示，這次三邊會議不會導致具體的成果，而是在一系列威脅中加強安全合作。沙利文告訴記者，這三位世界領導人將 "能夠討論印度洋-太平洋地區更廣泛的議題。

美國雖然不尋求與中國發生衝突，但已經將中國定位為美國最大的經濟和軍事競爭對手。拜登隨後將前往印度尼西亞的巴厘島，出席二十國集團（G20）峰會，並將在星期一與中國國家主席習近平舉行兩人之間首次面對面的峰會。而這次前往金邊，並出席東盟峰會也被視為他為與習近平峰會所作的鋪墊。